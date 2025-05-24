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    屏縣議員郭再添被通緝！官司不斷非第一次落跑

    郭再添。（資料照）

    郭再添。（資料照）

    2025/05/24 09:47

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣無黨籍議員郭再添因地下匯兌案被判刑4年，但郭再添疑似早有預判，在宣判前就已消失，手機更轉為空號，由於郭再添在中國生活多年，妻子亦是中國籍，對比其曾說「若是兩岸打仗，我第一個上戰場」的豪語，如今面對刑責卻人間蒸發，顯得格外諷刺。

    郭再添從政前就曾涉妨害自由和誣告等罪，後續從政後更是官司不斷，不僅是屏東縣被依反滲透法起訴第一人，還曾因堆肥廠惡臭拒不改善，出國被檢方通緝，選前更是毆打同鄉的鄉代表，未料最後仍是吊車尾重回議員行列。

    2018年4月，郭再添仍為縣議員身分時，未經主管機關許可即開始營運堆肥廠，卻傳出惡臭引來當地的崁頂港東村村民抗議，縣政府雖要求其於2019年8月9日前改善，郭再添堅決不處理，據媒體報道，他於11月28日落跑出國，因此移送檢方偵辦，檢察官傳喚不到人，10月對他發布通緝，直到2022年為參加9合1大選才回國現身說明。

    郭再添曾於2014年時以高票當選縣議員，以無黨籍參選的他，實際上是資深國民黨員，當時在國民黨佔優勢下，原暫定推派他參選議長，但在現任議長周典論表達「無法接受」後，改由周典論參選並當選。

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