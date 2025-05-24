政院刪地方補助藍白跳腳 林俊憲：600多億大洞只有把藍白立委填進去補救

立委林俊憲。（資料照）

2025/05/24 09:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院統刪給各縣市的一般性補助款25%，遭藍白陣營砲轟，對此民進黨立委林俊憲表示，藍白自己挖出600多億的大洞，看來只有把他們自己的立委職位填進去，才能補救了。

林俊憲在臉書PO文表示，唉，藍白為何老是被自己的「時間鉗形攻勢」打敗呢？藍白通過的939億元統刪案，行政院自己刪了303億之後，實在找不出預算可以再刪減了，於是只好從地方一般補助款調整，刪足剩下的636億。

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林俊憲指出，國民黨立委跳出來大罵，以為自己撿到槍，因為當初他們在強推財劃法時，加入了「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」的條文，說行政院調整一般補助款是「違法」。

林俊憲續指，可是，總預算案在去年就編列、今年1月三讀通過，而新財劃法卻是3月生效，最快也要到明年總預算案才能適用，等等，怎麼感覺很熟悉？這不就是選罷法修惡的翻版嗎？又一次被自己弄出來的時間差打臉了。

林俊憲直言，不想動地方補助款，那還是老問題：要刪哪些科目？刪減理由？多少百分比？講出來啊？藍白自己挖出600多億的大洞，看來只有把他們自己的立委職位填進去，才能補救了。

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