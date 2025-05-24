吳秉叡3分鐘發言批踐踏預算制度 網諷藍白敢刪減不敢承認

民進黨立委吳秉叡批評，行政院編列的預算是遭到藍白聯手刪除，且提出統刪時還要行政院自行調整。他也質疑藍白不讓行政機關的首長來列席、來說明，並砲轟立法院長韓國瑜讓預算審查失去專業與程序正義，讓藍白仗著席次優勢強行通過刪減案。（圖擷自臉書）

2025/05/24 12:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院統刪給各縣市的一般性補助款25%，遭藍白陣營砲轟，民進黨立委吳秉叡在立院的一段長約3分鐘的發言影片引起討論，內容為他強調行政院編列的預算是遭到藍白聯手刪除，且提出統刪時還要行政院自行調整，他質疑藍白不讓行政機關的首長來列席、來說明，衡量刪減會造成的結果，並批評立法院長韓國瑜讓預算審查失去專業與程序正義，讓藍白仗著席次優勢強行通過刪減案，根本是在踐踏預算制度的正當性。

今年度中央政府總預算遭藍白聯手亂砍，行政院決定統刪中央給地方的一般性補助款約25%，引發各縣市政府反彈。行政院長卓榮泰昨表示，去年8月就發文提醒各縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整。

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周軒昨在臉書分享影片，吳秉叡在立院發言時指出，行政院去年編列今年適用的預算時，是誰刪了預算？先前黃國昌等人還在比誰刪得多，甚至喊出「刪到人民有感」，所以總預算就是藍白、立法院的多數刪除的，但在統刪之下不負責，要行政院自行調整金額，如今行政院自行調整了，藍白全都跳出來罵，說行政院不可以這樣調整，對此質疑「那你當初在審預算的時候，要刪那些就應該要明確啊，你已經空白授權給行政機關，『我要給你刪這麼多，那你自行調整，你給我調整出來』，結果行政院調整了，有什麼地方有問題？邏輯沒錯啊」。

吳秉叡也指出，回過頭來反省是誰刪的預算，他強調預算是全民共有的，無論在哪個地方刪除，美其名要看緊荷包也好，無論在哪裡刪除就會有人用不到預算，不可能又要馬兒跑，又要馬兒不吃草。

對於同黨立委王義川責怪民眾黨立委黃國昌及國民黨立委陳玉珍，吳秉叡也表示他認為都對，講立法院國民黨團總召傅崐萁不對他也贊成，可是他認為責任最大的，是在上面的主席、立法院長韓國瑜，因為過去20年他在立法院的預算審查，最後要進入政黨協商的時候，行政機關所有的首長都要列席，在預算審查、討論刪減的時候，都要讓行政機關表達這是否可行。但這一屆立委很可惜，雖然院長過去當過立委，但他可能對這個不太了解，傅崐萁過去不是在炒作股票，就是在坐牢嘛，所以他哪裡知道？

吳秉叡強調，本次在預算審查過程中，藍白拼命提案，要給你砍多少就是多少，也不讓行政機關的首長來列席、來說明，這有沒有可能，這做得到、做不到，這樣刪減會造成什麼樣的結果？都沒有經過這些過程，程序亂七八糟，高興跟你砍多少就砍多少，一副威權、作威作福的姿勢，導致今天的結果，他為此也怒批「立法院還要這樣繼續亂搞下去嗎？」

吳秉叡在臉書也分享該段影片並強調，藍白許多提案理由含糊、科目錯亂，看得出根本不知道自己在刪什麼。最後竟然把責任推給行政院，要求「自行調整」。而因為藍白亂刪幅度過大，行政院為了維持國家安全、行政運作，依照立法院決議進行調整後，藍白兩黨卻又跳出來反對，讓人不禁質疑：到底想怎樣？

吳秉叡也批評韓國瑜，配合藍白兩黨政治操作，讓預算審查失去專業與程序正義，不僅排除行政機關列席說明，還仗著席次優勢強行通過刪減案，整個過程毫無透明可言，根本是在踐踏預算制度的正當性，他為此也怒嗆「人民還要忍受這種素質的立委多久？」，並指「預算亂刪不敢負責，罷免不良立委刻不容緩！」

這段發言影片在網路也引發討論，網友在轉貼之餘也紛紛留言表示「藍白的迴力鏢來了」、「要求刪不足的部分行政院自己想辦法刪到足額，現在刪到藍白縣市首長不爽了才在卸責」、「真的打腫刪預算的藍白！最後還點出重點，然後敢刪減的藍白，自己也不敢承認」、「還沒醒的台灣人請清醒吧，白藍黨在毀台啦」、「韓國瑜以前是翹班大王，傅崐萁是坐牢高手，這兩個要知道預算程序也太難」，有網友更直言「說得很對，那位院長是最該被罷免的」、「台灣有這種立法院長真是可悲啊，跳樑小丑一個」、「高雄人明明罷免了韓國瑜，卻還是被他害到要刪減高雄市的預算」。

民進黨立委吳秉叡批評，行政院編列的預算是遭到藍白聯手刪除，且提出統刪時還要行政院自行調整。他也質疑藍白不讓行政機關的首長來列席、來說明，並砲轟立法院長韓國瑜讓預算審查失去專業與程序正義，讓藍白仗著席次優勢強行通過刪減案。（圖擷自臉書）

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