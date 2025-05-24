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    中選會否決反廢死公投遭國民黨砲轟 黃帝穎諷：浪費錢公投違法違憲

    立法院日前通過「反廢死」公投案，中選會委員會議昨以不符合公投法規定，決議礙難辦理。國民黨團批評行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，對於中選會違法亂權封殺反廢死公投，予以最嚴厲的譴責。圖為立法院國民黨團。（資料照）

    立法院日前通過「反廢死」公投案，中選會委員會議昨以不符合公投法規定，決議礙難辦理。國民黨團批評行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，對於中選會違法亂權封殺反廢死公投，予以最嚴厲的譴責。圖為立法院國民黨團。（資料照）

    2025/05/24 08:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院日前通過「反廢死」公投案，中選會委員會議昨以不符合公投法規定，決議礙難辦理公投，遭到國民黨砲轟。律師黃帝穎對此發文質疑，中選會遵憲守法、依法行政，避免人民納稅血汗錢被沒有法律意義的公投浪費，並諷刺反廢死公投完全是浪費錢公投且違法違憲。

    立法院16日通過國民黨團所提的反廢死公投，公投主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策」。20日通過民眾黨團所提的核三延役公投，公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

    中選會委員會議昨決議，「反廢死」公投案並非「重大政策之創制或複決」，不符合公民投票法第十五條第二項規定，礙難辦理公民投票。「核三延役」公投案則符合規定，將於8月23日投票。

    黃帝穎在臉書發文諷刺，藍白在立法院強推「浪費錢公投」（藍稱反廢死）及核三公投，中選會決議一准一駁，他認為中選會遵憲守法，確實依法行政，並質疑國民黨宣稱的「反廢死公投」，內容卻是「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」的憲法法庭憲判理由，這不是重大政策，舉辦公投只是浪費人民血汗錢，公投不論結果都完全沒法律效果！簡直是「浪費錢」公投。

    黃帝穎指出，中選會認定國民黨的公投案，不符合公民投票法第15條第2項重大政策的規定。主要理由是憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。但憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束之原理，立法院亦須受憲法裁判內容之拘束。

    黃帝穎說明，簡單來說，國民黨浪費錢公投違法違憲遭駁回，中選會依法行政、遵憲守法，避免人民納稅血汗錢被沒有法律意義的公投浪費！

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