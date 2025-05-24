藍白轟政院刪地方補助 林智群舉法條打臉：侵害行政權

圖為立院國民黨團近日抨擊賴政府，未經立院同意就刪除地方一般性補助款，違法濫權。（資料照）

2025/05/24 08:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院統刪給各縣市的一般性補助款25%，遭藍白陣營砲轟，律師林智群對此發文舉出法條打臉藍白的說法，質疑藍白修法要求中央給予地方一般性補助款數額，不能低於去年的數字，侵害行政權，有違憲問題，且行政院預算在1月就比這項修法還要先通過，就算要適用也是明年的預算。

林智群在臉書發文指出，行政院刪減給地方政府的一般性補助款，藍白稱「一般性補助款是法定預算，不能刪減」。對此他表示，「一般性補助款」是根據財劃法、地方制度法及中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，這個是行政命令層級，不是法律層級。而根據財政收支劃分法第30條第1項規定，中央是「得酌予補助」，不是一定要補助，這個是中央看自己財政情況而定，沒規定一定要補助。

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林智群直言，既然是「得酌予補助」，那還是法定預算嗎？他也提到，藍白去年底通過新的法案，增訂第3項，要求中央給予地方一般性補助款數額，不能低於去年的數字。對此他也指出「第3項看起來會不會覺得跟第1項互相矛盾？」並批「藍白就是亂修法嘛」。

林智群說明，這個第30條第3項的法條在今年3月底生效，行政院已經聲請大法官解釋。林智群表示，首先，藍白這個修法有違憲問題，因為立法院等於是侵害行政權自由決定的空間，導致行政責任無法釐清。立法院這樣訂死，中央政府被地方政府搶了3700億元，明明沒錢，還要「依法」硬給地方不低於去年的標準數字，那國防預算、教育預算不足，導致施政失敗，算誰的行政責任？

他也質疑，地方政府已經拿了3700億元，還不用做相對應的工作項目，為什麼還可以再要中央補助？

林智群也質疑，藍白去年底這個修法沒訂生效日，今年3月21日才公布生效，那個時候行政院預算已經在1月底被立法院通過了。林智群強調，「1月底通過的預算，可以用3月底生效的財政收支劃分法第30條第3項去約束嗎？再怎麼樣，也是明年預算才適用」。

林智群在文末也重申，如果要依法論法，麻煩把相關法律來龍去脈搞清楚，而不是拿一個圖在哪裡看圖說故事。

針對台中市長盧秀燕因補助款被刪32億元，狠嗆行政院長卓榮泰「不會做事就下台」，林智群在另一則發文也質疑，盧秀燕在今年2月談到預算時曾說，「中央總預算雖然被剁掉一些，還是有2.9兆，是歷史新高」。如今才過3個月，對於地方補助刪減，盧秀燕卻反嗆行政院「不會做事就下台」。

林智群指出，台中市今年度預算1908億元，比去年增加135.8億元，創歷史新高。他藉此反酸「用盧媽媽之前的標準來看，錢怎麼會不夠？」、「盧媽媽預算多那麼多，還不會做事就換人」。網友對此也紛紛諷刺「迴力鏢是吧」、「而且還不是被砍業務費」、「刪掉32億，還是比去年多100億」。

針對台中市長盧秀燕狠嗆行政院「不會做事就下台」，林智群也質疑，盧秀燕在今年2月談到預算時曾說，「中央總預算雖然被剁掉一些，還是有2.9兆，是歷史新高」。如今才過3個月，對於地方補助刪減，盧秀燕卻反嗆行政院「不會做事就下台」。（資料照，圖由市府提供）

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