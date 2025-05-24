本尊挑戰「看板路跑」林俊憲狂喝22杯：真的是有點多

立委林俊憲參戰自己的「看板路跑2.0」，在東區短短2.3公里喝了22杯苦茶。（圖／翻攝自林俊憲threads）

2025/05/24 06:40

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市長初選候選人林俊憲看板多到成為熱門話題。日前有網紅祭出「林俊憲看板酒精路跑」，2.1公里出現15個看板，共喝22杯。引來林俊憲本尊挑戰round 2改喝苦茶；從後甲圓環走到台南文化中心，2.3公里有14個看板，喝了22杯。林直呼：蠻好玩。

有網紅揪朋友拍攝「林俊憲看板酒精路跑」挑戰，規則是，看到林俊憲看板獨照版喝1杯、合照版喝2杯、林俊憲有戴眼鏡版喝3杯。6個大男生邊走邊喝，最後共有15個看板，喝了22杯，6人當中有1人喝掛，更呼籲效仿要避開東區否則會很慘。竟釣出林俊憲本人回應揪「挑戰round 2」。

請繼續往下閱讀...

林俊憲昨晚與網友合拍「林俊憲看板路跑」，規則同樣為看到獨照喝1杯、合照2杯、有戴眼鏡喝3杯，改喝苦茶，戰場就選在東區，從後甲圓環到台南文化中心，短短2.3公里就有14個看版，林還不斷向一旁年輕人致歉：「真的是有點多，是我的錯。」也解釋，看板要感謝戰友與支持者。

據了解，林俊憲看板數量屢被有心人士攻擊，議題延燒許久，網紅祭出「林俊憲看板酒精路跑」影片後，林覺得正好有機會與年輕人互動，決定下戰帖挑戰最難的東區路線。

此波操作，不僅過程中跟這群年輕人分享這些看板的由來，更進一步洗刷了一波「錢很多亂掛看板」的形象。就連政治評論員李正皓也分享大讚，「堪稱公眾人物危機處理的典範」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法