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    竹市雙罷志工遭嗆、手舉牌被竊丟棄 林志潔：已觸刑法及違反選罷法

    罷團志工在竹科園區旁舉牌，手舉牌竟遭竊及丟棄。（林志潔提供）

    罷團志工在竹科園區旁舉牌，手舉牌竟遭竊及丟棄。（林志潔提供）

    2025/05/24 00:14

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（市長高虹安、藍委鄭正鈐）二階連署已於4日送件，不過罷免志工、清大退休教授今天仍持續在園區附近舉牌，卻遭1名近40歲長髮女性嗆聲，還把牌子偷走並丟棄在附近建築物後面。對這名女性的行為，新竹市雙罷免總部發言人林志潔除嚴厲譴責，也認為行為已觸犯刑法竊盜罪及違反選罷法。

    林志潔提到，這名讓人尊重的清大退休教授，一直是罷團的志工，但今天在新竹市，卻發生遭嗆聲，及志工手舉牌被竊事件。這名清大退休教授，每天都固定在園區周邊舉牌，希望喚起園區住民對民主台灣的保護意識（教授的名言：我希望我的努力，可以稍微彌補本校翁曉玲老師所造成的傷害）。

    不料，今天下班時間，這名退休教授在園區介壽路／金山街口Starbucks旁舉牌，竟有位長髮女性對教授嗆聲，問這樣舉牌1小時多少錢？教授說自己是志工沒有領錢，她說網路有說2000元，教授婉言勸告她不要相信謠言。

    教授講完後轉頭再去舉牌，不料這位女子竟然趁教授不注意，把教授放在一旁的另一個手舉牌偷走，後來教授找了很久，發現牌子被遺棄在一個建築物後面。

    林志潔除強烈譴責這種行為，也協助教授報警處理，並批此行為不但違反選罷法，更觸犯刑法竊盜罪。

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