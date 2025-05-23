「社會邊緣人」推波助瀾！罷免魯明哲、呂玉玲拚130％安全門檻

平鎮區廣達街71號的桃三、桃五聯合收件站。（「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」團隊提供）

2025/05/23 23:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發動罷免國民黨立委，第二階段連署的第3、5選區立委魯明哲、呂玉玲，目前距離130％安全門檻，各差500、1500份，受基隆市立委林沛祥稱罷免團體是「社會邊緣人」的言論推波助瀾，增加民眾填寫連署書意願，呼籲民眾把握最後時間填寫連署。

第3選區「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」團隊領銜人羅怡雯表示，本月31日前，平鎮區廣達街71號的桃三、桃五聯合收件站、民進黨的各桃園市議員服務處仍持續收連署書，中壢區愛麵子麵館連署站，因路面刨鋪，明天（24日）起至下週五無法收件，改到府收件，1件就能成行，需要可撥0972-328-546，或郵寄至32099中壢環北郵局第50號信箱，另後天擬再規劃於活動人潮聚集處進行小蜜蜂機動收件，地點還待確定。

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羅怡雯觀察，國民黨籍立委林沛祥近日在政論節目上聲稱「罷免團體是社會邊緣人的集合體」後，感覺來連署的人有更踴躍些，因為沒有人願意自己被邊緣化，民眾不能接受身為民意代表的人如此說話，大家都希望國家好，所以應出來連署罷免不適任國民黨立委，她跟團隊都很有信心收件能達安全門檻。

此外，團隊在連署造冊過程中，發現部分連署書填寫有誤，為確保每份連署的效力，團隊將以「掛號」寄出全新的連署書及回郵信封，請收到的民眾協助重新填寫後寄回。

第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊志工張先生表示，二階連署罷免呂玉玲的130％安全門檻還差1500份，近日收件仍顯停滯，在桃市選委會通知補件前，包含龍潭區五福街1號的固定連署站都持續收件，另明天在平鎮區平興里掃街，後天在石門大圳過嶺支渠休憩步道南端入口處進行小蜜蜂收件。

「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」團隊發現部分連署書填寫有誤，將以「掛號」寄出全新的連署書及回郵信封，請民眾重新填寫後寄回。（取自臉書「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」）

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