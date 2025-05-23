稱惡意散發黑函「使人墮胎」 台中藍委廖偉翔提告罷團

立委廖偉翔報案提告罷團。（廖偉翔辦公室同意提供）

2025/05/23 23:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第4選區國民黨立委廖偉翔，遭罷團「展翅廢翔」提交2階罷免連署書46250份，正由中選會審議是否能進入三階罷免投票，而廖偉翔先前很少回應罷團訴求，不過，廖偉翔今天（23日）首度到台中市警局提告，稱「罷團青鳥側翼黑函，報警提告、絕不姑息」。

「展翅廢翔」表示，歡迎廖偉翔依法提告，支持所有捍衛自身權益之法律行為。

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廖偉翔表示，今天（23日）有人反映收到不具名黑函，內容惡意抹黑我「侵害」、「使人墮胎」等極度不實的誹謗內容，已正式報案並準備提告刑法妨礙名譽及公職人員選舉罷免法意圖使人不當選，目前取得相關監視器畫面鎖定犯罪嫌疑人，請台中警方協助捉拿歸案。

廖偉翔強調，針對罷免團體、青鳥側翼用這樣造謠抹黑方式，對我的人身攻擊，以及波及我無辜的家人與朋友，惡性重大絕不寬貸，一定會將這些惡徒繩之以法。

「展翅廢翔」說，歡迎廖偉翔依法提告，循線找出黑函操作始作俑者，也歡迎調閱監視器、報案查明，對於被無端栽贓感到極度不滿，罷免團體非常希望廖先生即刻報案，志工願意陪同前往，還原真相，而我們坦蕩無懼。

「展翅廢翔」表示，從頭到尾關注的，只有廖偉翔在立法院荒腔走板與毫無建樹，請不要狗急跳牆，把自己過往業力引爆、一切問題，都往罷免團身上推，自己的問題請自己處理好。

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