查無冒名連署！罷免馬文君、游顥2階審畢 南投縣選委會未寄查詢單

「All罷馬」志工晚上在埔里舉辦「改變南投之夜」宣講活動，現場準備「五餅二魚」祈福卡。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/23 23:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥2階連署書月初送件，南投縣選委會今（23日）審查完畢，兩案均未寄查詢單，審查結果將由中選會認定。罷馬和罷游團隊持續延長收連署書到月底，罷馬團隊今晚並舉辦「改變南投之夜」宣講，並在草屯家訪，都有外地罷團志工來支援，希望能再催出1800份連署書。

投一「All罷馬」和投二「去游除垢」團隊，二階連署書分別在本月初送出，各送出2萬0748份和2萬3238份，兩罷團都在等縣選會公告寄出查詢單，縣選會今天已召開委員會議審查這兩件罷免案，縣選委會表示，兩罷免案的連署書，委員兩人一組查對是否有冒名簽署，因未發現有冒名連署，因此均未寄出查詢單。

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至於兩罷團送的連署書，縣選委會查對完畢也完成審查，所有資料將函請中選會進行審查，是否通過或需要補件再由中選會認定。

罷馬和罷游團隊表示，縣選委會針對2階連署審查，沒有寄出任何一張查詢單實在有點特別，而2階連署書的審查結果，大家雖很關心，但志工們仍會持續延長收件到月底，目標是增加1800份連署書，達到目標的130%，為需要補件作準備。

投一「All罷馬」今晚也持續在埔里第一銀行前，舉辦「改變南投之夜」宣講活動，現場提供「五餅二魚」祈福卡，讓前來的埔里民眾寫下對台灣、對埔里的祝福。宣講活動也有「山除薇害」罷團志工來支援舉牌、擺攤。

另外也有多組人在草屯等地進行巷戰家訪，明日則有彰化「缺衣不可」、雲林「拔釘小隊」罷團志工，到草屯市區支援掃街，希望能再催出更多連署書。

「改變南投之夜」宣講現場，有「山除薇害」罷團志工還支援舉牌、擺攤。（「All罷馬」罷團提供）

民眾在「五餅二魚」祈福卡上寫下祝福語。（「All罷馬」罷團提供）

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