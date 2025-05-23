赴台中挺羅廷瑋 朱立倫：民進黨要罷羅「是跟台中人有冤仇嗎」

國民黨主席朱立倫到樂成宮宣講，當眾數落遲到的立委謝龍介（左）。（記者黃旭磊攝）

2025/05/23 21:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席朱立倫今晚到台中市南區醒修宮、東區樂成宮，為「反惡罷、戰獨裁」政策宣講，朱立倫全程以台語致詞，批評說中火（台中發電廠）天天火力發電，立委羅廷瑋要求減煤變無煤，這樣民進黨也反對，「奇怪，民進黨是跟台中人有冤仇嗎」。

大罷免潮來襲，國民黨為了反制民進黨，今晚由藍營立委謝龍介、柯志恩、羅智強、許宇甄力挺面臨罷免危機的羅廷瑋，眾人高喊「反惡罷、護民主、出來投不同意」，樂成宮場由台中市府工商發展投資策進會副總幹事林家興、國民黨發言人李明璇主持，國民黨台中市議員李中、黨部主委顏文正及副主委張書華到場。

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立委謝龍介遲到遭朱立倫當眾數落，朱立倫叨念謝「比我搭早1班高鐵還敢遲到」，朱立倫表示，羅廷瑋爭取放假讓民眾放假，大家賺錢這樣民進黨也反對，爭取核電增加20年使用，讓大家有乾淨的電，像中火火力發電每天發電，羅廷瑋要求中火減煤變無煤，這樣民進黨也反對，奇怪，民進黨是跟台中人有冤仇嗎。

朱立倫批評民進黨立院黨團總召柯建銘，要把所有國民黨立委都罷免掉，現在選罷法只要有選區1/4、25%選民，「出來（投）同意，我們就倒了，我們就被罷免了」，拜託一定要投不同意罷免。

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