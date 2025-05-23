核三重啟公投案成案 周春米 : 依藍白立委邏輯 公投是不是也應該納入新北核二廠？

核三重啟公投案，屏東縣長周春米表達抗議！（記者葉永騫攝）

2025/05/23 21:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕中選會今天宣告核三重啟公投案成案，屏東縣長周春米今晚在臉書表達抗議，質疑提案的藍白立委，屏東人只是要一個公平，很難嗎？屏東不是二等縣市，屏東人有權決定自己的未來！

周春米說，她更想知道，原能會（2023年改制為核安會）於2020年10月20日審查通過核二廠除役計畫，2022年8月10日通過環評審查，但時至今日，原能會根本沒有核發位於新北市的「核二廠除役許可」，如果依藍白立委提出的邏輯，延役公投是不是應該納入核二廠？

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周春米表示，核三廠於今年5月17日除役，藍白兩黨5月20日卻在立法院粗暴三讀通過核三重啟公投案，她要嚴厲譴責藍白立委不負責任、怠忽職責，原本應該以專業審議的核電延役，卻被用草率修法與付諸公投手段，在缺乏社會對話，看不到專業，更沒有科學數據情況下，浪費社會成本進行撕劣式的公投，缺乏程序正當性！

核三廠座落於屏東最南端的恆春半島，距離全國其他縣市是有點遠，卻是屏東人安身立命的地方，在國民黨的黨國時代，屏東無法參與決策過程就被指定設置核三廠，長年承擔核能發電的風險。好不容易等到除役年限到了，卻又被藍白操弄公投要讓核三廠延役，想想，屏東全縣人口78.6萬，僅占全台灣2336萬人的3.37%，這難道不是假借民主之名，犧牲屏東人，判屏東人死刑嗎？

她要提出三大質疑，一、程序正義在哪裡？這項公投倉促通過、爭議極大，立法院朝野並未充分審查，專業意見未被納入討論，是對民主程序的踐踏，程序正義何在？。二、決策風險誰來承擔？如果核三真的重啟，萬一發生事故，誰要承受後果？是屏東！不是台北，也不是台中，不是其他縣市。屏東的人的命運，憑什麼要被全國來決定？這不是公投，是霸凌。三、地方自主何在？努力打造綠能永續的屏東，成為全國首座RE100的城市，這樣的公投，完全否定地方的自主發展方向。

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