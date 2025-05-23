為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核三重啟公投案成案 周春米 : 依藍白立委邏輯 公投是不是也應該納入新北核二廠？

    核三重啟公投案，屏東縣長周春米表達抗議！（記者葉永騫攝）

    核三重啟公投案，屏東縣長周春米表達抗議！（記者葉永騫攝）

    2025/05/23 21:03

    〔記者葉永騫／屏東報導〕中選會今天宣告核三重啟公投案成案，屏東縣長周春米今晚在臉書表達抗議，質疑提案的藍白立委，屏東人只是要一個公平，很難嗎？屏東不是二等縣市，屏東人有權決定自己的未來！

    周春米說，她更想知道，原能會（2023年改制為核安會）於2020年10月20日審查通過核二廠除役計畫，2022年8月10日通過環評審查，但時至今日，原能會根本沒有核發位於新北市的「核二廠除役許可」，如果依藍白立委提出的邏輯，延役公投是不是應該納入核二廠？

    周春米表示，核三廠於今年5月17日除役，藍白兩黨5月20日卻在立法院粗暴三讀通過核三重啟公投案，她要嚴厲譴責藍白立委不負責任、怠忽職責，原本應該以專業審議的核電延役，卻被用草率修法與付諸公投手段，在缺乏社會對話，看不到專業，更沒有科學數據情況下，浪費社會成本進行撕劣式的公投，缺乏程序正當性！

    核三廠座落於屏東最南端的恆春半島，距離全國其他縣市是有點遠，卻是屏東人安身立命的地方，在國民黨的黨國時代，屏東無法參與決策過程就被指定設置核三廠，長年承擔核能發電的風險。好不容易等到除役年限到了，卻又被藍白操弄公投要讓核三廠延役，想想，屏東全縣人口78.6萬，僅占全台灣2336萬人的3.37%，這難道不是假借民主之名，犧牲屏東人，判屏東人死刑嗎？

    她要提出三大質疑，一、程序正義在哪裡？這項公投倉促通過、爭議極大，立法院朝野並未充分審查，專業意見未被納入討論，是對民主程序的踐踏，程序正義何在？。二、決策風險誰來承擔？如果核三真的重啟，萬一發生事故，誰要承受後果？是屏東！不是台北，也不是台中，不是其他縣市。屏東的人的命運，憑什麼要被全國來決定？這不是公投，是霸凌。三、地方自主何在？努力打造綠能永續的屏東，成為全國首座RE100的城市，這樣的公投，完全否定地方的自主發展方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播