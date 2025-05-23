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    盧秀燕斥中央「移花接木」刪預算 綠營反批裝傻刷存在感

    盧秀燕斥中央「移花接木」刪預算。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕斥中央「移花接木」刪預算。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/23 20:49

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕連日砲打中央砍地方一般性補助款，今聲稱立委在中央補助地方的一般性補助款這項科目「一毛錢都沒刪」，中央刪25%「有移花木之嫌」；台中市議會民進黨團指出，藍白在立院「統刪」中央總預算，根本沒有指定科目，盧秀燕「裝傻」顛倒是非，刷存在感實為拚選國民黨主席跟總統大位，硬掩飾藍白亂砍預算，造成預算混亂的責任。

    盧秀燕日前稱，行政院依法統刪地方一般性補助款，將讓外界誤以為中央「對地方政府出氣」；今日她再強調，台中市被扣減32億餘，且全台22縣一般性補助款，均扣減幾十億起跳。

    她說，她特別去找資料，今年度中央總預算補助地方的一般性補助款項科目，「立委一毛錢都沒刪」，中央卻刪地方一般性補助款「有移花接木之嫌」。

    不過，民進黨議會黨團總召王立任與議員黃守達指出，藍白在立院「統刪」中央總預算，本來就沒有指定項目，台中市議會審台中市今年度預算「統刪」5億餘，也是讓市府自行調整預算，盧秀燕明知問題出在國民黨立委，但藍委亂刪預算時，卻一句話都不吭聲，現在還在「裝傻」只為替造成預算大混亂的藍白立委掩飾責任。

    台中市議會財經委員會召集人、民進黨議員周永鴻強調，藍白黨團聯手刪預算，就明確讓行政院得自行刪除626億，白紙黑字的提案責任屬誰很清楚，盧秀燕號稱有多屆立委的深厚經驗，難道只是用來為自家人護航擦脂抹粉。

    民進黨江肇國及陳淑華痛斥，近來盧秀燕動作頻頻，根本只是為了選國民黨主席、選總統「刷存在感」，卻顛倒是非及倒果為因，睜眼說瞎話，令人看破手腳。

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