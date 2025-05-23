盧秀燕連嗆中央 綠營揭這個「史上之最」回敬：不會做事就下台

盧秀燕接連砲打中央刪地方總預算嗆「不會做就換人」。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/23 20:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕連日砲轟中央刪地方一般性補助，更以中央總預算史上最高，就算被刪預算後仍是史上最高，在行政院院會嗆「不會做就換人」。多名民進黨台中市議員反批，台中市今年度預算也是史上最高，被刪預算後也仍是史上最高，盧秀燕怒嗆中央根本雙重標準，回敬她「不會做事就下台」。

盧秀燕則說，被刪的預算均是用在教育、社福及基礎建設預算，對民生及地方發展影響重大。

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藍白立委聯手大砍中央總預算，盧秀燕被詢問相關意見時曾多次說，今年度中央總預算是史上最高，就算被砍預算後仍是史上最高；她2月還一度說，「中央預算創新高，還不會做事就麻煩了」。盧秀燕近來為行政院刪地方一般性補助25％頻頻摃上中央，昨天（22日）列席行政院會嗆，中央總預算就算被刪仍是史上最高，「不會做就換人」。

盧秀燕今天再批中央「移花接木」苛扣地方預算，台中市因此減少32億餘補助，影響重大。

台中市議會財經委員會召集人、民進黨議員周永鴻、財委會委員、民進黨市議員陳俞融及民進黨議員江肇國均指出，早在藍白攜手大砍中央總預算時就多次預警恐影響台中補助，盼盧秀燕喊話同黨立委，鎮及早盤點對台中的衝擊，江肇國批評，當時盧秀燕推稱「對兩院的事沒有意見」，中央被砍預算時不說話，台中市被砍預算後「意見變多了」，是真不懂還是裝傻。

周永鴻也說，這次台中市被刪32億僅佔預算總額的1.68％，就怒嗆行政院，既雙標更自打嘴巴，難道台中市政府要靠這1.68％預算才撐得起來；陳俞融更說，台中市政府今年度歲出總預算編1908億，比去年多135.8億，預算創新高，但盧市府表現依然荒腔走板，被刪預算後也還是史上最多預算，照盧的邏輯也要回敬她「不會做事就下台」。

議員陳淑華指出，台中市政府的年度預算連年創新高，中央對台中市的補助也連年創新高，盧秀燕故意略過不說，還漠視藍白亂刪預算的導致排擠國家各項預算，才影響地方補助金額的事實，顛倒是非。

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