中國人頻頻偷渡台灣「閒晃插旗」 軍事粉專：海岸防線形同虛設

偷渡中國客等待遣返期間在台灣趴趴走。（軍事粉專Taiwan ADIZ 提供）

2025/05/23 21:27

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4天內第2起偷渡金門案！ 中國男子套游泳圈泅泳大膽島被逮

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國偷渡客屢屢闖入台灣海岸，還猖狂「閒晃、插旗」，暴露國門安全漏洞。軍事粉專Taiwan ADIZ 指稱，一名自稱從廈門泅泳到金門的中國人士在抖音自述經歷，上岸兩分鐘就被海巡查獲；這雖可見海巡人員機警，後續處置卻令人咋舌。

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粉專調查，偷渡客不僅能在台灣「具保」趴趴走，甚至無證騎機車環島、出海遊小琉球，令人質疑是否拍攝敏感資訊外流。對照「福建金門地方法院112年度城簡字第39號刑事簡易判決」，凸顯偷渡問題已非單一個案。

粉專指出，這抖音主透露，金門監獄內有獄友自稱多次非法入境金門，馬英九執政時期僅罰款、短暫拘留後遣返，如今卻「依法辦理」，刑期結束後轉送高雄移民署收容所。收容所內不僅有陸籍人士，還有越南等外籍人士，管理混亂。更離譜的是，偷渡客等待遣返期間，竟能「具保」自由活動，無證件卻可在網咖過夜、住民宿，甚至出海旅遊，毫無管制。更有偷渡客無駕照卻騎機車環島，形同挑戰台灣國安底線。

更令人震驚的是，「520」兩名中國男子偷渡金門二膽島，今天（23日）又一名中國男子套著游泳圈想游到金門大膽島，在海上被海巡署金馬澎分署第12巡防區逮捕，移送金門地檢署偵辦。

粉專說，連續偷渡事件凸顯海岸防線卻形同虛設。

海巡署與移民署因預算遭國會屢屢刪減，執勤與收容能量捉襟見肘。知情人士透露，偷渡客遣返需高額經費，若預算持續短缺，恐讓偷渡客「滿街跑」，國安危機一觸即發。立委諸公應正視問題，勿讓經費短缺成為國安破口。

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