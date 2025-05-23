反廢死公投遭否決！國民黨團譴責：中選會無權進行政治性審查

立法院國民黨團。（資料照）

2025/05/23 20:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕中選會今天表示，立院國民黨團所提之反廢死公投不符「公投法」重大政策之創制或複決的規定，礙難辦理投票。國民黨團表示，依據「公投法」，由立法院提出的公投提案，行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，對於中選會違法亂權封殺反廢死公投，予以最嚴厲的譴責。

國民黨團表示，反廢死是超過8成民意的社會共識，憲法法庭卻以113年憲判字第八號判決，讓死刑實質走入歷史，引發社會高度的反彈。國民黨團為反映民意才提出「反廢死公投」，要以人民的集體意志，向民進黨說不。

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國民黨團表示，然而民進黨害怕面對8成民意，民進黨黨綱中更是明確主張廢死，而中選會這項決議突顯號稱獨立機關的中選會早已淪為民進黨政治打手、御用工具，與檢調成為打壓異己的「東廠集團」，這是對台灣民主及為了公投努力的民主前輩最大的汙辱。

國民黨團表示，依據「公投法」，由立法院提出的公投提案，行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，而中選會的違法決議，就是行政濫權最具體的展現，之前民進黨利用憲法法庭將不符己意的法律全部宣告違憲，利用檢調大抓在野人士，現在利用中選會違法擴權，實質架空立法院，這不是獨裁政府，什麼才是獨裁政府？台灣正在民主倒退之中，全民必須有所警覺。

國民黨團呼籲，賴清德主政下的台灣，國會通過的法律，行政院公然違抗、國會三讀通過的預算拒不執行，賴清德以司法獨裁手段整肅在野黨。「反廢死公投」無法交付公民公投，只是民進黨實質獨裁的前菜，未來行政濫權、司法打壓異己的濫權行徑，必將肆無忌憚的全面展開。今日國民黨，明日全台灣，台灣人民準備好了嗎？

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