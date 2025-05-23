藍營罷免蔡銘軒失敗！補件後刪726件未達門檻

民進黨南投縣議員蔡銘軒說，繼續做好議員服務和問政工作。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/23 20:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藍營罷免南投縣第二選區縣議員蔡銘軒案，二階連署書有2503份不合格，經16日補提連署人人數2507人，南投縣選委會、中選會今日快馬加鞭審查，補提人數中刪除726人，總合格人數為9039人，未達法定門檻9259人以上，中選會傍晚公告該罷免案不成立。蔡銘軒得知後強調，會繼續做好議員的服務工作。

全國大罷免不適任立委，南投縣有罷免立委馬文君和游顥二階連署達門檻送件，另藍營也發起罷免民進黨籍第二選區縣議員蔡銘軒和第四選區縣議員陳玉鈴，兩人的二階連署送件後，16日由中選會審查，陳玉鈴罷免案成立，排定7月13日投票。

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縣議員蔡銘軒罷免案二階連署送件後，連署人為9761人，經審查後，符合規定7258人，包括連署前死亡66人在內，不合格人數達2503人，合格人數比比法定門檻9259人少了2001人，該罷團已在16日補提連署人2507人。

南投縣選委會上午召開委員會議審查，審查結束後，即將資料函送中央選舉委員會，中選會下午開會審查，補提的2507人中，仍有726人資格不符而遭刪除，因此補提部分有1781人合格，連同原本合格的7258人，總合格人數為 9039人，比法定門檻9259人少了220人，中選會已在傍晚公告該罷免案宣告不成立。

蔡銘軒說，一直很認真在服務地方，至今不知被提罷免的理由，也沒看過罷團擺攤、送件，更不認識領銜人，如今罷免不成案，會繼續做好議員的服務工作。

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