國民黨「反廢死」公投告吹！吳思瑤：藍白別再鬥臭中選會

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

2025/05/23 19:41

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院日前通過國民黨團所提「反廢死」公投，以及民眾黨團所提「核三重啟」公投，中選會今（23日）決議反廢死公投不符公投法「重大政策之創制或複決」規定，礙難辦理投票。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，反廢死公投案是為了搶救罷免，是個不知所云、語焉不詳的空殼公投，呼籲藍白兩黨別再大動作鬥臭中選會。

吳思瑤接受本報訪問表示，中選會的說法與民進黨團當初在立法院會的反對論述，及法律見解一致，包括三大理由，統一解釋憲法的權限屬於司法院、公投無法凌駕憲法解釋、該提案違反公投法所訂「重大政策的創制或複決」要件。

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吳思瑤直言，這項公投案實質上是為了搶救罷免，是個不知所云、語焉不詳的空殼公投，呼籲藍白兩黨不要再次大動作鬥臭中選會。

至於核三重啟公投，吳思瑤指出，若是公投法授權得以進行，民進黨團尊重中選會依法行政。但目前核三廠2號機的重啟條件並未具足，此案在國會沒有共識，社會又怎有共識？這是一項專業、慎重、科學的議題，藍白卻透過公投案甩鍋，讓人民承擔最終的安全責任。

關於反廢死公投，中選會說明，本案不符合「公民投票法」第15條第2項規定，主要理由係依憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑判決，應經各級法院合議庭法官一致決。憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民的效力；各機關並有實現判決內容的義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束的原理，立法院亦須受憲法裁判內容之拘束。

此外，中選會指出，該公投提案以憲法判決主文為標的，且該憲法法庭判決主文亦載明「法院組織法就主文第1項案件，未明定應經合議庭法官的一致決始得科處死刑，與憲法保障人民生命權及正當法律程序原則的意旨有違。有關機關應於本判決宣示日起2年內，依本判決意旨修正相關規定。」則本公投案另涉及法院組織法的修正，具有「立法原則之創制」的性質，已非屬「重大政策之創制或複決」範疇。

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