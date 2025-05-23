古少騏導演盼「客家說唱一甲子徐木珍」播映會 助攻二階罷免

由導演古少騏拍攝的「客家說唱一甲子徐木珍」紀錄片，獲得今年度第五十八屆休士頓國際影視展藝術文化類銀獎的殊榮。（古少騏提供）

2025/05/23 19:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕講述客家說唱大師徐木珍生平的紀錄片「客家說唱一甲子徐木珍」（60 Years of Singing Ballads in Hakka : Hsu Mu-chen），獲得今年度第58屆休士頓國際影視展（58th WORLDFEST HOUSTON REMI AWARD）」藝術文化類銀獎殊榮；導演古少騏說，當初假如不是文化部支持，不會有這部影片，因此她希望播映會結合罷免宣講，呼籲客家鄉親勇敢加入罷免不適任立委連署，力助各地二階補件。

已故客家盲人說唱藝術家徐木珍（1944-2020），生前以二弦自拉自唱的隨口來即興山歌著名，年輕時在竹東山歌比賽獲得冠軍，曾在唱片公司錄製許多山歌，後來以算命維生，在新埔義民廟邊開設命相館，晚年受文化部頒定為無形文化資產傳統藝術類表演藝術保存者，一生推動客家文化藝術，新竹縣政府文化局在2019年委託導演古少騏製作半小時短片，講述徐木珍的技藝和生平。

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結案後，古少騏感到有所不足，再自行擴充成53分鐘的長度，本片曾在2023年第12屆台灣國際民族誌影展（TIEFF）獲得入選，並於台北西門町首映，該影展是從98個國家1343件作品中，精選出31部國內外的優秀作品。

古少騏說，獨立製片的紀錄片資源很有限，當初要參加國際影展，連幾萬塊的英文翻譯費都找不到補助，影片的聲音和影像後製，也完全沒有經費委託專業製作，只能自己在電腦上克難處理，幸好之前自辦的小型播放會，有一些觀眾捐款支持，她是用這些捐款，委託專業去報名國外參賽，應該是徐老師的生命感動了國外評審，而予以肯定。

至於再次得獎後的播映計畫，古少騏說，拍紀錄片不是商業廣告，根本入不敷出，立委還說文化工作者是要飯的，大砍公視和文化部預算，不僅舔共賣台，還要把文化藝術工作者逼到死路，而當初假如不是文化部支持，不會有這部影片；深感台灣正面臨前所未有的國安危機，而多個縣市罷免立委的二階補件還沒完成，極有可能會功虧一簣，台灣民主未來岌岌可危，因此若有邀請播映會，她希望能結合罷免宣講和連署志工擺攤，懇請客家鄉親勇敢加入罷免不適任立委的連署行列。

徐木珍在一九六六年就拿到山歌冠軍成為唱片紅人。（古少騏提供）

客家說唱大師徐木珍與妻子陳灴英情感濃密。（古少騏提供）

客家說唱藝術家徐木珍（左）晚年受文化部頒定為無形文化資產傳統藝術類表演藝術保存者，一生推動客家文化藝術，導演古少騏（右）拍片講述徐木珍的技藝和生平。（古少騏提供）

徐木珍以二弦自拉自唱的隨口來即興山歌著名，精通各種樂器。（古少騏提供）

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