「具中國背景役男」去年至今450人 國防部列管不得核派8大類職務

國防部說，凡具有中國、港澳戶籍，或曾就讀中國「國防七子」等涉中共機構背景大學者，均不得被分發到機敏單位及職務，並由保防部門列管。（資料照）

2025/05/23 19:46

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台滲透威脅升高，軍方配合政府擴大清查雙重身分等情形，國防部今（23）日送抵立法院的最新書面報告陳述，2024年至今，查有具中國背景役男450人，已強化分發管制，未來凡具有中國、港澳戶籍，或曾就讀中國「國防七子」等涉中共機構背景大學者，均不得被分發到情蒐、資通、飛行、艦艇、研發、新式武器裝備操作手、主官隨員、戰情中心及參謀業務8大類及其他機敏職務工作，並由保防部門列管，以防軍事機密洩露，確維國安。

鑑於中國對台威脅日益嚴峻，立法院今年度中央政府總預算案審查總報告指出，針對在台原有戶籍的中國籍役男，以及長年在中國就學或生活役男入伍服役一事，需謹慎考量這些役男服役的軍事單位以及服役期間的狀態，並要求國防部查察入營役男是否曾於中國就學或長期生活等情事，妥適評估分發單位及從事業務，且不宜分發機敏單位或從事機敏業務，以維護國家安全。

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國防部今天送抵立院的「涉陸背景役男入營服役分發管制作法」書面報告陳述，國軍現行作法，源自民國84年曾由時任參謀總長羅本立上將批示之「大陸地區來臺定居人員入營服役役男管理辦法」，限制大陸來臺服役人員分發情蒐、通訓、航空、艦艇、主官隨員室（含駕駛）等單位及職務。

不過，國防部強調，該案僅針對大陸地區來台定居人員，未包含其他涉陸背景役男。該類役男入營前，將由內政部役政司以密件方式提供名冊，入營後由單位幹部建立人員基本資料與訪談，並依生活言行、在營表現、工作現況、親友聯繫情形等面向加強營內（外）輔導考核，定期詳實登載記錄，且管制不得核派上述單位及職務。

精進作為方面，國防部為使「國軍常備兵補充甄選分發作業規定」更臻周延，經與立委研討後，擬增訂內容，包括限制分發對象訂為「原為中國、港澳籍居民，經申請許可在台定居，取得台灣戶籍者」、「已取得中國、港澳戶籍，並註銷台灣戶籍者」，以及「曾就讀隸屬中國國安部、解放軍、中共中宣部、統戰部或相關大專院校」3類。

國軍所列管的中國大專院校，除「國防七子」北京理工大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、北京航空航天大學及哈爾濱工業大學外，也納入北京郵電大學、天津大學、中國人民大學、國防科技大學、湖南大學、西安交通大學、電子科技大學、四川大學、同濟大學、廣東工業大學，南昌大學、廣州暨南大學等，合計19個學校。

國防部指出，未來上述類別役男，將不得分發情報蒐集、資訊通信、 航空飛行、艦艇及研發類型單位，亦不得擔任新式武器裝備操作手、主官隨員（含駕駛）及從事戰情中心、參謀業務或其他機敏職務或工作，詳細單位及職務工作由各軍種審認。

針對涉中背景役男入營人數，國防部說明，去（2024）年總人數為387員，其中包括「大陸來台」、「港澳來台」、「取得大陸戶籍」、「就讀國防七子」、「其他列管學校」，占總入營人數0.46％。

今（2025）年迄今一年期義務役、四個月軍事訓練及12日補充兵的入營總人數則為8484員，其中具涉中背景人數則為63員，佔比0.74％

國防部說，規劃增訂於國軍常備兵補充甄選分發作業規定，該類人員除不得分發機敏性單位及從事機敏職務外，服役期間均由保防部門列管，藉在營輔導、考核與鑑定作為，先期發掘危安因素，並適採處置措施，防範軍事機密洩漏，以維護國家安全。

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