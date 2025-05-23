賴清德模仿「公道伯」口吻 王金平：他講得有道理

王金平今說，賴總統講的有他的道理，行政跟立法要有所分際，朝野才不會衝突。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/23 19:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕對於總統賴清德在專訪時刻意模仿王金平主持朝野協商公道伯的口吻，是否刻意與現任立院院長韓國瑜做比較？王金平今天受訪回應，他（賴總統）講的有他的道理，行政跟立法要有所分際，彼此間分際要分清楚，朝野才不會因不同意見，造成衝突。

王金平獲聘為東海大學講座教授，今天授課前接受媒體訪問，被問及賴清德模仿王金平主持朝野協商，王金平表示，不曉得賴是什麼心意，但強調主持黨團的朝野協商時，總要有自己是非判斷，「行政權跟立法權如何分際好」，會自己感受跟看法，若某個提案有點侵犯到行政權，「當然我了解，我就要主張，主張就要勸服提案的人，把他的提案改為建議案」。

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王金平解釋，因為建議案基本上要不要做是行政部門的事，沒有強制性，但變成主決議就有強制力。對於賴清德的說法，講的有其道理。

王金平強調，行政與立法要有所分際，彼此間分際要分清楚，立法不要侵犯到行政，行政也不要專擅，我在場我有見解會講話，分際要清楚，朝野才不會因不同意見造成衝突。

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