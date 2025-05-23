22家法商拜會 陳其邁: 高雄是法國企業首選「夥伴城市」

22家法商拜會高雄市府。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/23 18:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕法國工商會副會長Terence Ong今（23日）帶領22家法商，拜會高雄市長陳其邁；陳其邁強調，高雄已成為南台灣半導體研發製造與AI應用的關鍵樞紐城市，絕對是法國企業的首選夥伴城市。

繼去年6月「法國圓桌論壇」後，高市府今天舉辦第2屆高雄與法國企業對話，交流企業領域包括再生綠能、水產養殖、物流航運、軌道工程、航太、半導體業、金融業、顧問服務業、醫藥生技等產業。

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市長陳其邁表示，去年的首屆「法國生活節」，短短3天吸引超過11萬人次參與，創下高雄舉辦國家主題活動的人潮新高，顯示市民對法國文化的關注；他也注意到鴻海於上週，宣布投資新台幣85億元，與法國國防工業巨擘泰雷茲（Thales）等合作設立合資公司，共同投入半導體先進封裝技術，這項合作案是台法產業鏈結的重要里程碑。

陳其邁強調，高雄已成為南台灣半導體研發製造與AI應用的關鍵樞紐城市，高雄的產業優勢、投資潛力、為環境永續所做的努力，與法國推動產業發展的核心價值相同，高雄絕對是法國企業的首選夥伴城市。

法國工商會副會長暨保樂力加（Pernod Ricard，全球第二大葡萄酒與烈酒製造集團）執行長 Terence Ong 說，非常高興率領22家法國企業代表團訪問高雄，近年高雄在經濟成長、觀光及城市競爭力等面向，展現令人矚目的進步，逐步躍升為亞太區備受關注的新興城市之一。

此次隨行的法國企業成員長期深耕台灣，包括在台耕耘超過40年的法國東方匯理銀行、全球航太產業領導者空中巴士、提供環境保護對策並與高市府密切合作的威立雅集團（VEOLIA）、提供專業法律與會計服務的信維（Ecovis），及深愛台灣的米其林星級主廚Michel Bru等。

法國國民議會議員Guillaume Kasbarian表示，法國在台灣人心中常以美食、美酒、文化與觀光聞名，其實法國在經濟與科技產業方面，具備全球領先的實力。

法國在台協會經濟處處長歐偉奇（Antoine Aubel）說明，法國與台灣共享許多核心價值與共同願景，特別是邁向2050年淨零碳排的目標上，雙方都致力為下一代打造更永續未來。

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