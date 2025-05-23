國民黨主席之爭 王金平：我支持盧秀燕

王金平今天受訪表明支持盧秀燕選黨主席。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/23 18:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨今年將改選黨主席，孫文學校總校長張亞中昨宣布將參選，並拋出若當選，將找立法院前院長王金平當「全權代表」跟中共對話。但王金平今（23日）受訪表示，已表明要支持盧秀燕選黨主席，如果盧要選，「我是支持她！」且明確告知張亞中2、3次。

王金平獲聘為東海大學講座教授，今天登台授課前接受媒體訪問，被問及是否規劃與盧秀燕見面？黨主席選戰是否支持盧？王金平回應，今天沒有要見她。接著，王金平提到，張亞中來看他時說要選黨主席，他給予尊重，但他也很明確告訴張兩、三次，「我是已經表明要支持盧秀燕選黨主席，如果她要選，我是支持她」，他跟張講得很明確、很清楚。

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至於行政院預計統刪今年對地方政府的一般性補助款25%，王金平表示，他不知道刪除比例怎麼算出來，他認為，財政支出劃分法讓朝野朝重新修法，比較實際，可惜，這2、3個月沒有談修法的事，原來在野黨也很樂意與執政黨商量、研究修法，如何修正，這樣比較好。

王金平說，後來行政部門再加這個戲碼，我不知道影響多大，縣市長當然會反映，昨天盧相當程度反映縣市長的想法，也希望行政部門再重新思考一下，是否再修正，好好考慮。

王金平今天到東海大學講授擔任立法院院長17年、副院長 6年，如何管理立法院，面對媒體詢問對立委大罷免的看法，他說，要挽回進行中的事不容易，只希望大家互相尊重，理性面衝突，未來大家朝著讓社會平和、團結，化解朝野對立的方向努力，現在叫我講什麼事，「東講不對，西講也不對」，所以希望大家節制，尊重，讓僵局走完。

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