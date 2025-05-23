政院刪補助款喊難「無中生有」 新北市府：不需魔術師 做該做的事

行政院統刪給地方政府的一般性補助款，引發強烈反彈，新北市府對此回應。（記者黃子暘攝）

2025/05/23 18:57

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院統刪給地方政府的一般性補助款，引發地方強烈反彈。針對行政院長卓榮泰說政府不是魔術師，不會無中生有，要在最困難狀況下做些財政調整；新北市府回應，地方建設和人民福利當然沒辦法無中生有，「最擔心中央砍向社會最弱勢的角落，國政和市政不需要魔術師」，需要政府團隊做該做的事。

新北市府說，根據行政院網站，今年1月20日卓榮泰曾說今年度中央政府總預算歲出編列3兆1325億元，扣除法定支出1.5兆元及一般性補助款2500多億元，僅剩約1.3兆元能夠運用，代表中央很清楚，一般性補助款屬於「法定支出」，也沒被立法院刪減，而且今年度一般性補助款設算方式、補助金額經過開會研商核定，地方政府已編入今年度預算。

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新北市府指出，總統賴清德總統今年3月公告的財劃法第30條第3項規定，「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」，中央今年度度原編列2501億餘元，經刪減636億元後，金額已低於去年中央一般性補款編列數2302億餘元，行政院作法不合規定，市長侯友宜已指示發文行政院，依原核定的一般性補助款撥付地方，並依財政收支劃分法規定計算今年度應增加分配給地方政府的統籌分配稅款。

新北市議會國民黨團譴責行政院「公然踐踏法治原則」，藍營表示，這是中央對地方自治權的粗暴干預與全面打壓，新北市被砍掉30.44億元，行政院的政治報復重創地方財政運作與施政穩定，而且一般性補助款用途涵蓋社福、教育、基礎建設等多項基本支出，中央單方面刪除，將使各地無法依計畫推動建設，甚至被迫舉債填補缺口，形同讓民眾承擔政治惡鬥的代價。

國民黨團質疑，民進黨是藉著延續總預算案、財劃法修法爭議企圖升高政治對立，轉移外界對施政無能的焦點，用預算刪減激化衝突，又故意製造地方財政困境，為「大罷免」行動製造導火線、導致社會仇恨升高，將中央與地方對立當成政治籌碼，犧牲人民福祉與社會信任；原以為賴清德就職滿周年願放下對抗，但綠營仍執意針對總預算案、財劃法提起釋憲，刻意升高政治衝突，行政院更對地方祭出預算報復，這種行為只會讓人民對賴清德信任加速流失。

國民黨團說，將要求市府持續爭取原有補助款復原，更應針對未來「計畫型補助」遭調整或刪減的風險，盡速擬妥應變劇本。

市議會民進黨團回應，藍白聯手亂國會，造成新北市一般性補助款被刪減約30億元，但對統籌分配稅款增加374億元隻字未提，藍營反倒對前者猛批、稱中央「懲罰地方」，對後者卻選擇性失語，「正是猴子朝三暮四的翻版」，若真關心新北就該誠實面對，這場預算風暴的始作俑者，國民黨、民眾黨。

民進黨團表示，綜觀全國，屏東縣補助被刪幅度52.5億全國最多，藍白聯手砍預算的後果是全國地方政府不分藍綠、一體承擔後果，荒謬的是，藍白在立院聯手大砍總預算，說要「刪到讓民眾有感」，現在還裝無辜，若還不懂預算被砍與補助減少的因果關係，真正該被民眾「有感」的，是這些雙標卸責立委。

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