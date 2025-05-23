環狀線南環段施工前座談發言爭議 耿葳批：失敗的說明會

南環段Y4站施工前說明會爭議，台北市議員耿葳提出質詢。（記者董冠怡攝）

2025/05/23 17:30

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運環狀線南環段橫跨文山、新店區，共有六座車站，北市議員耿葳今天質詢表示，13日曾於文山區永建國小體育館，舉辦CF670區段標工程Y4站施工前說明會暨鄰里座談會，有店家反映，原本想對施工會影響生意表達擔憂，未料與會人員語出「反正生意不會好，所以你們就沒有繳營業稅的問題」，引發民眾炸鍋，根本是失敗的說明會。

對此，市府捷運工程局長鄭德發說，如果真有此事，那麼表達方式並不恰當，未來會再請工程人員改進說話方式，盡量避免誤會。

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耿葳表示，Y4站落點鄰近木柵路，距離民宅較近、涉及地下管線等問題，增添交通維持計畫複雜度、施工困難度。施工前的說明會，本意是要跟民眾溝通，彙集在地民眾的意見帶回參考評估，尋求解方，但有店家氣呼呼地說，5月13日說明會討論到施工可能影響店家生意，外送員無法臨停等，卻有官員講「反正生意不會好，所以沒有繳營業稅的問題」，聽了令人覺得辛酸。

鄭德發回應，假如現場情形真如上述所言，那麼這樣的表達方式並不恰當，說明會是為了瞭解施工過程中，民眾需要何等協助，而非產生更多衝突。捷運局補充，當天說明會由於民眾發言踴躍，仍在統整中，承諾會詳實回應民眾需求，而非敷衍了事。

另外，說明會民眾出席及發言踴躍，相關同仁於會中回應語意不適確，導致民眾無法接受，溝通與表達過程中，應更尊重理解市民所提疑義。有關施工期間對周邊居民的影響，會依「台北市政府各機關舉辦公共工程期間主動減免回復房屋稅連繫作業要點」及「公共工程施工期間營業稅特種稅額調整查定作業要點」，主動檢附減免範圍清冊發函稅務機關，減免對象及金額則由稅務機關依權責認定，也將成立應對窗口，主動協助解決市民問題。

捷運局簡報指出，CF670區段標銜接CF670A區段標，由Y2A站為起點，沿著木新路、秀明路一段、木柵路二段、一段至Y4站，穿越景美溪至Y5站（新北市新店區），連接已通車的環狀線大坪林站，全長約3.53公里、範圍涵蓋4座地下車站，以及4段潛盾隧道。

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