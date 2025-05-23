聲請筆跡鑑定!罷免蔡銘軒、陳玉鈴案幽靈連署多 綠營再赴投檢告發

南投地檢署已受理民進黨南投縣黨部的告發案。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/23 17:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴，被藍營提罷免案，2階連署書連署前死亡共有116人，不合格率高達25.6%和14.9%，除兩人赴北檢提告，民進黨南投縣黨部也到南投地檢署告發，並聲請全面鑑定筆跡。南投地檢署表示，先前已先剪報分案偵辦，該告發會併案處理。

藍營罷免民進黨籍南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒案，兩案各出現不合格人數1252人和2503人，不合格率達14.9%和25.6%，其中還包括連署前死亡，各為50人和66人，兩人19日已赴台北地檢署提告，控告兩案領銜人蔡宜助、楊勝芛偽造文書、違反選罷法。

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民進黨南投縣黨部昨日則進一步到南投地檢署具狀告發楊勝芛、蔡宜助，涉犯偽造文書等罪嫌。南投縣黨部在告發狀中指出，楊、蔡兩人明知提案罷免後，相關團隊並無實際徵得民眾連署的活動，可預見所收集的連署人名冊可能有偽造連署之情事，足以損害公眾或他人，還是裝訂成冊在4月14日向南投縣選委會送件。

經審查兩案有連署前死亡，還有姓名錯誤、重複提議等情況，罷蔡、罷除的不合格份數各為2503件、1252件，兩人恐已觸犯偽造文書等罪名，因此具狀告發，聲請向縣選委會商調罷免案相關卷宗，並向戶政事務所函調筆跡存檔，並擇定部分名義連署人予以傳喚，進行筆跡鑑定。

南投地檢署指出，該告發案已受理，而地檢署其實在中選會16日審查這兩案後，就主動剪報分案，因此告發案將併案處理調查。

陳玉鈴（左2）、蔡銘軒（右2）19日已向台北地檢署提告。（資料照）

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