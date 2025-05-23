盧秀燕稱中火「火力全開」補電力缺口 何欣純批︰只會放火丶出氣

立委何欣純。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2025/05/23 17:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕核三廠2號機17日正式除役，台中市長盧秀燕近來多方質疑台中火力發電廠「火力全開」補電力缺口，對此立委何欣純發文反駁，「不能矇眼不看事實，拿著錯誤訊息做政治操作，只會放火丶出氣，而沒有其他作為」，強調「換我說：不會做，換人來做！」

何欣純表示，事實上，這幾年台中空污持續改善，跟台電大力投資改善設備有關，中央力求減煤減污，力推以氣代煤機組2026年上線，當年如果不是中市府以都審為由卡關15個月，現在1座燃氣機組早就上線，退場2座燃煤機組了。

請繼續往下閱讀...

何欣純進一步說，中火在2014年用煤量1839萬噸，2024年已下降到1187萬噸，甚至更少；不但減煤，更減少空污量，2014年空汙量高達3萬9099公噸，2024年底已減少98成，甚至更少。

何欣純強調，減煤減汙，是一定要的，且要加快速度，呼籲「不要政治對立丶政治操作，不要扭曲事實」，大家同心支持，一定可以的。

台電副總經理蔡志孟昨日也說，中火已逐年減煤、用煤量屢創新低，但台中市用電量自2019年起，連年超過台中電廠發電量，用電名列六都第一，超過180萬家戶用電需靠「外援」，且隨著減煤減排趨勢，台中電廠發電量已從盧市長上任時的372億度，減至去年272億度，大降超過100億度，並無發電集中台中的情況；台電也同步推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，新1號機預計今年底正式加入供電行列，可再提供低碳、低空污穩定電力。

根據台電今天用電公開資訊，中火10座機組，除10機歲休，其他機組發電量在96%到80%，進行環保測試及測式運轉。

目前台中16座空品幾乎為良好的綠燈，其他為普通，環境風場為西南風，迎風面擴散佳，接下來週末兩天也為良好及普通等級。

台中火力電廠2014年用煤量1839萬噸，2024年已下降到1187萬噸。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法