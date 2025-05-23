日本下任首相熱門人選 高市早苗訪台影像曝光

日本眾議院議員高市早苗。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/05/23 17:07

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕被視為是日本下任首相的有力人選、日本前經濟安保相，目前是眾議員高市早苗，在自已的官方IG發布動態影音「今天的舞台是台灣」，剪輯她在上月27日、28日台灣行的精彩片段，並向包括賴清德總統、蔡英文前總統等行程中會面的人士與單位表達謝意，顯示她對此行的重視程度。

高市早苗在上月27日受台灣安倍之友會邀請訪台兩天，兩天的行程中她馬不停蹄拜會了賴總統、蔡英文前總統、外交部長林佳龍、立法院長韓國瑜等政府要人，並與台日交流協會會長蘇嘉全等人舉行會談，也在民間智庫發表演說，她還去了忠烈祠獻花，也特地南下高雄去紅毛港保安堂，向前首相安倍晉三銅像獻花致意。

請繼續往下閱讀...

長約兩分鐘的動態影音中，特別提到「與賴總統意見一致時，兩人以茶乾杯」，2021年曾和小英總統首次舉行視訊會的高市早苗，也提到終於與小英總統面對面，兩人相互擁抱。高市早苗透過影片向這次台灣行會面的人士與單位表達謝意。

高市早苗被視為是日本下任首相的有力人選，日本近期的各項民調中也顯示，她獲得相當程度的支持，日本4月底到5月初的黃金週長假，也是國會議員出訪的旺季，日本執政聯盟自民黨幹事森山裕和公明黨代表齊藤鐵夫先後訪問中國，而高市早苗則選擇訪問台灣，意義非凡。

高市早苗返國後，13日在日本網路政論節目「虎之門news」受訪，她表示，從日本安全保障的觀點考量，即使台日為非政府間的實務關係，也應該徹底強化，訪台期間，她聴取了台灣各方很多關於如何從根本強化實務關係的建議。

她表示，台灣方面有很多人認為，加強台日非政府間實務關係還有很多事情可以做，例如曾經服務於防衛省和自衛隊的退職人士或安全保障專家，與台灣的退役軍人之間，可以民間人士身分進行情報的交流。

又如美台軍演，美國以觀察員身分參加台灣的軍事演習，日本自衛隊也可視情況以觀察員身分參加，高市早苗表示，這也不是壞事。即使是民間人士身分，可用各種形式進行情報共享和意見溝通，而且現在就有必要建立這類的框架，否則一旦發生緊急情況就會來不及。

她還表示，台灣現在已面臨認知戰、網路攻擊和假消息，為了對抗假消息而建立查核機制，但日本尚未完成相關準備，這方面也可尋求台灣協助，例如進行查核人才的培育，或是向台灣學習應對的方法。

另外，台灣在無人載具、量子和AI的發展，而日本在衛星領域較強，她認為，雙方可以進行技術合作，加強經濟安全保障。

日本眾議員高市早苗為安倍紀念公園簽名落款。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法