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    陳柏惟仍是「龐克頭」! 台中罷免藍委顏寬恒告急

    「解顏行動」志工表示，陳柏惟（圖）還在「龐克頭」階段，表示連署還沒過關。（取自杜承哲醫師臉書）

    「解顏行動」志工表示，陳柏惟（圖）還在「龐克頭」階段，表示連署還沒過關。（取自杜承哲醫師臉書）

    2025/05/23 16:41

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷團「解顏行動」罷免顏寬恒，已送出罷免連署書至中市選委會，由於還要再收5千多份，才能達到2階安全門檻，「中二解顏」發言人小彥表示，目前收件狀況難以補件成功，很可能到最後沒有辦法和台中罷團共同進行3階投票，無法在今年就下架不適任立委。

    中二選區前立委陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，陳柏惟也提前公布光頭合成示意照，「解顏行動」志工表示，罷免顏寬恒告急、陳柏惟沒剃頭還在「龐克頭」階段，最快可能在6月初宣布罷免失敗，讓陳柏惟保住一頭秀髮。

    小彥說，大罷免進入補件階段，全台仍有12區尚未達安全門檻，而罷免顏寬恒團隊送件百分比極低，難以補件成功，很可能到最後沒有辦法和其他團隊共同進行3階投票，呼籲選民轉傳或分享訊息，讓罷免維持31區不會「減一」。

    依據中央選舉委員會連署時程，最快在24日公告中二選區連署審查結果，再給10天補件期限，而依選舉罷免法81條規定，扣除1階罷免提議人不得連署份數，「解顏行動」需在6月3日補件5千多份連署書，發言人林宣宏說，「中二收件數量急速下降，這情況真的需要搶救」。

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