新竹市議會「幽靈投票」 國民黨議員吳旭豐坦承未出席也未簽到

新竹市議會昨天開議，藍營議員未出席簽到卻能投票選召委，議員吳旭豐今天在議會坦承確實未出席未簽名，但有授權。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/23 16:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會定期大會昨天開議，會中選出4個委員會召委，卻爆出國民黨議員未出席簽到，卻授權他人投票及選召委。市議會民進黨團表達嚴正抗議，認為此舉有違議員職權的行使，藍白集體法盲，僅透過手機LINE授權就能行使議員職權，是最糟糕的示範。國民黨籍議員吳旭豐今天也在議事堂坦承昨天並未出席也未簽到。

新竹市議員楊玲宜指控，昨天市議會國民黨某議員未出席簽到卻能幽靈投票，雖今天當事人出面說明，但證實他未出席也未簽到。且人在國外，卻能行使議員職權？！法律不是讓議員任意授權、自行解釋的。

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市議員劉崇顯指出，這是新竹市議會藍白合作的離譜行徑。他說，市議會分成4大委員會分組審查議案，其中建設委員會成員經抽籤分組是民進黨4席、國民黨2席、新聯線（民眾黨政團）2席，在推舉召委與程序委員時，理應4票比4票需抽籤決定，但其中有名國民黨議員並未簽到出席說是請假，根據議事規則議員需親自簽到才可行使議事職權，原本民進黨團評估應可順利以4比3獲選該席召委與程序委員。

沒想到大會在宣布推舉結果時居然還是4票與4票平手，甚至唱名該未簽到的國民黨議員上來抽籤，在其未能到場下，國民黨還想要派其他議員代抽，如此離譜無視議事規則的行徑只為了奪取權力，民進黨團當然要表達最嚴正的質疑與抗議。

雖然最後在議長許修睿協調下，最終決議不計該議員的票數，召委與程序委員的推舉才依合理有效的投票結果產生，沒想到國民黨居然有臉說「未出席議員可以授權他人代投代抽」，連依據哪條議事規則都說不出來。

劉崇顯說，藍白合作無視常理與規則的亂象不僅在國會發生，連地方議會也是層出不窮，市民真的要睜大眼睛看看，這是市民所期待的監督制衡嗎？

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