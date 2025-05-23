高鐵延伸宜蘭掀論戰！前、現任議長吵翻了

高鐵延伸宜蘭再掀論戰！地方爭議不休。（資料照）

2025/05/23 16:32

〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局昨拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭規劃，不接受媒體在場；會後議長張勝德也不願受訪，跑給媒體追；今天才在臉書發表「加開說明會」等三點立場，並要求不要草率定案；民進黨議會黨團總召、前議長陳文昌質疑張勝德不支持高鐵？希望他不要以私害公，影響宜蘭建設與未來。

宜蘭縣議會日前發佈採訪通知，稱「為宜蘭興建高鐵延伸方案相關問題之探討，交通部鐵道局局長將於5月22日拜訪議長及本會議員並交換意見，屆時請各位媒體蒞臨指導、採訪」。未久即收回，改稱「因故取消採訪，會後由本會統一對媒體說明」。

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議長張勝德籲不要草率定案

媒體不得其門而入，只能在外等候；好不容易會議結束，原以為議長張勝德會代表議會「統一對媒體說明」，沒想到他拒絕受訪，直接離去。今天才在臉書發文說，「對於任何有利宜蘭的重大交通建設都表示歡迎」，由於很多民眾對於高鐵仍有不清楚地方，尤其針對路廊進入口頭城鎮及礁溪鄉，更是造成衝擊影響。

張勝德認為鐵道局應該加開說明會，不只頭城與礁溪，宜蘭市、壯圍甚至溪南鄉鎮也都要召開（因應未來高鐵南伸），政策公開透明，消除民眾疑慮，希望鐵道局不要草率定案，給宜蘭人多一點了解及說明，才是尊重民意的作法。

張勝德提出三點立場；「加開說明會」、「宜蘭人的事由宜蘭人決定」、「讓鄉親充分了解各方案利弊，做出最好決定」。

前議長陳文昌喊不要以私害公

對此，陳文昌質疑，張勝德是在怕什麼，不敢接受媒體採訪，這是攸關縣民公眾之事，議長與議會都應該有清楚的表態，今日總算在臉書看到議長的貼文，內容雖說「任何有利宜蘭重大交通建設都表示歡迎」，但又強調「宜蘭人的事由宜蘭人決定」，這兩種說法是有矛盾的地方。

陳文昌表示，高鐵延伸宜蘭經過多年討論，早就有興建的共識，多數宜蘭人也表示歡迎，當然加開說明會讓縣民更清楚政策，他絕對支持，但「宜蘭人的事由宜蘭人決定」完全是煽動民粹的說法，任何重大建設，不可能達到百分百的支持，「宜蘭人的事由宜蘭人決定」到底要怎麼決定？最後當然要相信專業，靠政府拍板定案。

陳文昌指出，張勝德之前稱「不要用高鐵作選舉操作」，張是下屆宜蘭縣長國民黨熱門人選，現在看起來，他才為了選舉以阻撓高鐵作選舉操作，極可能影響高鐵興建，希望議長不要以私害公，影響宜蘭未來發展。

宜蘭縣議會議長張勝德對於高鐵案，拋出「加開說明會」等三點立場，並要求不要草率定案。（資料照）

高鐵延伸宜蘭規劃，民進黨議會黨團總召陳文昌（圖）希望張勝德不要以私害公，影響宜蘭建設與未來。（資料照）

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