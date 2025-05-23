罷免藍委案收到選委會查詢依規回函 張維倩揭：中和3民眾遭無故退件

新北市議員張維倩指出，中和區有3位互為親友的民眾陳情，19日收到市選委會查詢函，20日依照回函方式寄出，未料22日竟被退件。（記者黃子暘攝）

2025/05/23 16:07

〔記者黃子暘／新北報導〕全國罷免國民黨籍立委案多數進入第二階連署審查階段，新北市議員張維倩指出，中和區有3位互為親友的民眾陳情，19日收到市選委會查詢函，20日依照回函方式寄出，未料22日竟收到退件。

張維倩表示，3位民眾分別住在不同地址，卻不約而同被退件，讓當事人直呼「莫名其妙」，也憂心自己的連署書遭到刪除作廢；市選委會表示，查詢函沒有回寄連署書仍不會刪除，那寄查詢函又有什麼意義？呼籲市府、市選委會落實行政中立。

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市選委會回應，依據「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第16條規定，選委會辦理連署人名冊查對，發現連署人名冊有疑似代為簽名或蓋章，可寄送查詢單向當事人查詢，另外依據查對作業須知規定，選委會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造，尚不得僅因當事人未回覆或未於期限內回復查詢單，將連署人名冊刪除，因此民眾寄回查詢單時，如因郵差郵寄地點錯誤，致未能於期限內寄回，新北市選委會依規定不會因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，而將連署人名冊刪除。

張維倩指出，中和區已有3位民眾向她陳情，19日收到選委會的查詢函，20日依指示貼上選委會提供的郵資與封面（封面上的地址及寄件人、收件人資訊選委會已事先填妥），22日卻被無故退件，民眾擔憂若未能順利回覆，將影響罷免案連署書份數有效認定。

張維倩質疑，此情形恐非單一個案，罷免程序是否已遭技術性干預？新北選委會可能根本沒有行政中立，究竟有多少類似案例？是否會影響罷免案的有效份數？選委會作為地方選舉最高機關，依法查證聯署資料合理，但當民眾依法回函卻被退件，也沒有明確說明與補救機制，將嚴重影響人民對制度的信任。

張維倩說，地方罷免團體正在協助遭遇退件問題的民眾，民眾碰上類似狀況也可向她的服務處反映尋求協助，確保後續罷免連署書份數不因行政疏失或技術性操作而被低估，她也呼籲相關單位應落實行政中立。

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