競逐下屆台東議長 陳宏宗、張國洲先後表態「當仁不讓」

曾任台東縣議會副議長的縣議員陳宏宗表態對下屆議長當仁不讓。（記者黃明堂攝）

2025/05/23 14:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議會議長吳秀華表態轉換跑道競選下屆縣長，有意競逐下屆議長寶座者展開角力，曾任副議長的縣議員陳宏宗及曾任市長的資深議員張國洲先後表態「當仁不讓」！

現任國民黨籍議長吳秀華在為競選下屆縣長勤走基層，下屆議長已有各方競逐，陳宏宗上個月即表態「布局議長，當仁不讓」。他說，自己擔任5屆約20年的縣議員，對台東縣政和地方需求相當清楚，全力爭取支持。

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國民黨籍、資深縣議員張國洲，今天在總質詢前向媒體表示，外界很多勸進的聲音，自己當過台東市代表、議員、市長，如果有需要義不容辭，不推託，但議員要先選上，如有機會的話，將爭取國民黨提名。

張國洲今年68歲，曾任台東市民代表會第7屆副主席，台東縣議會第15、16、17、20屆縣議員、第11和12屆台東市長，選戰經驗豐富，從未敗選；陳宏宗67歲，原為國民黨籍，並曾任台東縣黨部主委，後來退黨為無黨籍，去年加入民眾黨為台東縣黨黨部主委，上個月卸下主委職務，他在縱谷參選過4次縣議員，均無敗績，並曾任兩屆副議長，政壇實力雄厚。

曾任台東市長的資深議員張國洲今天表態對下屆議長當仁不讓。（記者黃明堂攝）

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