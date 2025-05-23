館長才哭「生意快G掉」2天狂收近30萬抖內 四叉貓：有夠會賣慘

網紅「四叉貓」。（資料照）

2025/05/23 17:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢20日晚間直播時突感到心臟不適，緊急下節目就醫，館長21日在直播中表示，自己身心壓力很大，被貼上共匪標籤，「生意快要G掉」。對此PTT網路紅人「四叉貓」表示，館長這2天抖內全台第一名，5月的21號加上22號，這兩天的抖內快30萬元。

館長20日晚間在直播時突然感到身體不適緊急就醫，隔天館長在直播中坦言，他當時感覺心臟像是被人捏住，快吸不到空氣，一度以為自己要走了，自己壓力很大，這幾週看柯文哲的案件看到都睡不著，加上自己健身房被打的歪七扭八，「生意快G掉」，無奈感嘆有錢時幫了台灣這麼多，還有人把自己當成「共匪」。

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四叉貓今日稍早在臉書PO出館長收到贊助的金額截圖，可以看到5月21日館長收到10萬6864元，22日收到17萬5991元，兩日合計28萬2855元。四叉貓在貼文中表示，館長之前嘲諷四叉貓「一年通告費幾十萬很好賺」，我反而覺得館長才是賺很大呢，在家擠個眼淚就連續兩天抖內全台第一名，五月的21號加22號，這兩天的抖內快30萬元，哭哭啼啼有夠會賣慘，笑死！

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

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