藍白再合體！高虹安、鄭正鈐將辦反罷免座談邀里長 綠營轟讓基層憤怒

新竹市涉貪停職的市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐將再次合體邀里長參加26日的反罷免座談會。圖為高虹安與鄭正鈐日前合體參加反罷免餐會情形。（記者洪美秀攝）

2025/05/23 15:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕不演了，藍白再度合體！新竹市雙罷免（市長高虹安、立委鄭正鈐）兩人下週一（26日）將合體，並動員基層里長及社團出席反罷免座談會。對此，綠營市議員楊玲宜批，一個涉貪停職、一個跟性剝削、暴力討債集團緊密交情，高鄭兩人為宣傳反罷免，不惜違反行政中立擅自動用市府與中央補助活動，逼迫市府人員發放反罷免文宣，已讓基層不滿與憤怒。

新竹市多個里長群組從昨天就收到「訂5月26日星期一下午2點在芙洛麗大飯店（新竹市東區民族路69號3樓）舉辦反罷免座談會，高虹安市長、鄭正鈐立委將親臨懇託、敬請各位里長同仁會員撥空踴躍出席参加。」的訊息通知，不少里長收到後，有的回覆一定參加，有的則打出笑臉回應。

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對藍白兩政黨再度合體同台宣講反罷免，民進黨市議員楊玲宜說，高虹安與鄭正鈐兩人為宣傳反罷免，不惜違反行政中立擅自動用市府與中央補助活動，如今又爆出高虹安再度利用職權脅迫動員里長，讓里長們處於尷尬處境。高虹安與鄭正鈐兩人不知自身反省，目無法紀、敗壞官箴的離譜行徑，令人無法苟同。

她說，根據公務人員行政中立法第9條第1項：公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為：動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。在辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人之旗幟、徽章或服飾。主持集會、發起遊行或領導連署活動。在大眾傳播媒體具銜或具名廣告。但公職候選人之配偶及二親等以內血親、姻親只具名不具銜者，不在此限。對職務相關人員或其職務對象表達指示。公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票。但公職候選人之配偶及二親等以內血親、姻親，不在此限。

楊玲宜說，高虹安與鄭正鈐除陷基層公務員與里長們於不義，更違反行政中立，藍白為自身利益合體，只是不斷秀下限。

市議員劉崇顯也說，以「第三勢力」自詡的高虹安為保住權位，不惜撕下「理性、務實、科學」的包裝也要擁抱充滿沉痾的國民黨，只會讓許多當初對她充滿期待的竹科人們感到更加失望，籲市民看清高虹安假面又貪腐的本質，三階罷免投票時投下同意票。

市議員曾資程也批，高虹安不斷以停職身份出席各項活動，很多市民都議論紛紛，私下對其頗為反感，但高虹安仍樂此不疲，不斷利用職權寄生及濫用市府資源，只有三階罷免投下同意票，才能終結藍白目無法紀亂象。

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