南投綠議員蔡銘軒罷免案補件仍未達法定門檻？ 縣選委會不證實

南投縣第二選區縣議員蔡銘軒被罷免案，罷團領銜人補件2507份連署後，南投縣選委會23日中午前審完，資料送中選會審查認定。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/05/23 14:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藍營罷免南投縣第二選區縣議員蔡銘軒案，二階連署書有2503份不符規定，該罷團16日補件2507份，南投縣選委會今天中午前開完委員會議，下午函送中選會認定。外傳補件份數經剔除後未達法定門檻，縣選委會對傳聞未予證實，強調最後須由中選會審查認定是否成案。

全國大罷免不適任立委，南投縣有罷免立委馬文君和游顥二階連署達門檻送件，而藍營則也發起罷免民進黨籍第二選區縣議員蔡銘軒和第四選區縣議員陳玉鈴，兩人的二階連署送件後，上週五（16日）由中選會審查。

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由楊勝芛擔任領銜人的縣議員蔡銘軒罷免案，法定連署人數應為9259人以上，符合規定7258人，包括連署前死亡66人在內，不合格份數達2503份，該罷團在16日下午即到縣選會補件2507份，外界都在關注補件後是否罷免成案。

南投縣選委會今天上午召開委員會議審查，中午前即審查結束，縣選委會下午即會先以電子公文函請中央選舉委員會選會審查認同。據透露，中選會下午開會，依縣選會提供的資料進行審查，再決議罷免案是否成案，若成案即訂定投票日期，若不成案罷團也不能再補件。

外傳罷蔡案雖補件高達2507件，但不合格份數仍多，經剔除後仍未達法定門檻，惟縣選委會對傳聞不予證實，並表示，委員會議才剛結束，不知為何就有此傳聞出現？是否成案仍待中選會認定。

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