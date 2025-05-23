罷免林沛祥二階連署達標送件 童子瑋：社會公民的覺醒

基隆絕沛罷免立委林沛祥今天到選委會送件，議長童子瑋說，基隆2次罷免成案，是社會公民覺醒。（記者盧賢秀攝）

2025/05/23 14:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免國民黨立委林沛祥團體「基隆絕沛」，今天上午到選委會送件3萬7533份連署書，達標率123.4％，議長童子瑋表示，基隆已經完成2次的罷免案成案，就是社會公民的覺醒，他們知道自己才是國家和城市的主人。

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童子瑋說，今天罷團受訪時談到他們一路走來的心酸跟辛苦，因為民進黨的協助，他們經常會被批評是民進黨的側翼，被分化，甚至被攻擊，但從他們受訪的內容裡，就可以看出他們對於什麼是「政治」有比許多政治人物都更深的理解。

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他們說，在憲政民主國家的政治事務裡，最重要關鍵的角色就是政黨，因為政黨集結了公民的力量，當然大家政治立場會不一樣，但不能因為有政黨，就把它貼上一個標籤，說這就是政黨的打手。

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童子瑋說，在我看來，政黨之所以重要，也是因為它能夠回應了公民的期望和信任。很開心基隆的公民社會，能在今天再次表達自己的聲音，看到越來越多在地的年輕人關心國家、關心城市發展，我是很感動的。因為政治的樣子，長期來說是由民眾的選擇決定的。

市議員鄭文婷表示，罷免林沛祥第二階段能夠順利跨過門檻，要歸功於所有絕沛志工及來自全國各罷團志工的協助，否則很難如此順利。回想罷免行動一直不很順利。直到「邊緣人」、「Top1％」、「路邊狗狗吃壞肚子拉出來的東西」等，林沛祥本人親自添加柴火，還有市府違法行政，才讓最後這一哩路實現。

鄭文婷說，基隆市民接連2年遇到罷免的洗禮，提醒所有的政治人物凡事要以民意為依歸，沒有人可以隻手遮天，更沒有人可以離群索居，鄭文婷也向國民黨喊話，不管過去的罷樑或今年的絕沛，必須認清這都是公民團體發起的運動，綠營民代始終站在協助的立場，公民、志工們即便面對市府的查水表、政治干擾手段等，但他們無所畏懼，這才是國民黨無可迴避的現實。

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