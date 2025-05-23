中央刪地方一般性補助款 盧秀燕再批「移花接木」盼收回成命

盧秀燕批中央刪地方一般性補助款「移花接木」、盼收回成命。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/23 14:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院刪減中央總預算，行政院決定統刪地方政府的一般性補助款，台中市長盧秀燕今再指出，立委根本未刪中央補助地方的一般性補助款，這項科目立委「一毛錢都沒刪」，中央卻刪25%、苛扣地方性補助款，「有移花接木之嫌」，希望中央收回成命。

盧秀燕昨出席行政院會喊話行政院依法行政，並抨擊統刪地方補助將讓外界誤以為中央「對地方政府出氣」；今日她再發聲，強調，台中市被扣減32億多，不是只有台中被刪，是全台22縣市都收到行政院主計總處來函今年一般性補款扣減25％，各縣市扣減不一，但全都幾十億起跳。

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她說，她昨天北上參加行政院會，因曾擔過立法院財經委員會主席，她特別去找資料，114年度中央總預算補助地方的一般性補助款項科目，「立委一毛錢都沒刪」，但中央卻刪25%，「有移花接木之嫌」，苛扣地方性補助款，這就值得討論。

盧秀燕另說，依預算法規定，一般性補助款有指定項目，要用在教育、弱勢社福及地方基礎建設等，因均關係到最弱勢的民生，中央若有意見、要刪也不應拿此項目來刪，因為會影響民眾教育、社福及地方基礎設發展；更何況立委在此科目對行政院審查時「一毛錢都沒刪」。

盧秀燕說，她昨天北上請命不光為台中市，不分藍綠縣市長這兩天都發聲，她一併替大家請命，「希望中央收回成命」，依法保障及補助地方政府照顧民眾。

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