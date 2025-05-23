藍白質疑政府隱匿中火用煤數據 憂成「肺咳家園」

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔，民眾黨團副總召張啓楷、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法今召開「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」記者會。（記者田裕華攝）

2025/05/23 14:51

〔記者劉宛琳／台北報導〕核三廠二號機於5月17日除役，台灣正式進入「非核家園」。對於接下來火力發電增加恐造成空氣污染惡化，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔，民眾黨團副總召張啓楷、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法今召開「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」記者會，質疑政府試圖隱匿中火用煤數據，掩蓋真相。

羅廷瑋指出，昨天質詢經濟部長郭智輝時，談到火力發電是否全開，部長說「如果真的要這樣講，他不反對」，也就是說，經濟部長認了「火力全開」。在此之前，郭智輝還聲稱火力發電佔比只有84%，夜間為87%，但根據數據，火力發電佔比其實高達99%至102%，每天都超標，與經濟部長郭智輝先前聲稱的84%明顯不符。

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羅廷瑋說，但就在他昨天結束經濟部質詢之後，台電突然停止公布台中火力發電廠每日燃煤數據，5月22日還有，但是5月23日的數據遲遲未公布上網，這種蓋牌的做法，就是在逃避監督，踐踏民眾的知情權。

羅廷瑋表示，台中市空污問題嚴重，從109年至111年的衛生局統計資料可見，台中市肺癌標準化發生率年年高於全國平均，111年更高達42.1%，顯示長期暴露在高污染環境中已對民眾健康造成實質威脅。他並質疑環境部長彭啟明，計劃自7月起停止發布空氣品質數據，改以溫室氣體碳排為指標，是美化空污，無視人民健康風險。

羅廷瑋呼籲政府應落實前經濟部長王美花所承諾的天然氣替代方案，並儘速完成燃氣機組上線、逐步汰除燃煤機組。

廖偉翔表示，5月17日核三廠除役，意味非核家園正式啟動，然而現實卻是中火幾乎全面開機，轉而成為「肺咳家園」。他指出，台電今年燃煤採購量仍高達2695萬噸，僅較去年微幅減少15萬噸，顯示「非核減煤」政策早已淪為空談。

張啓楷指出，中火是全台最大的空污源，麥寮第二，興達亦為南部重污染點。民進黨政府在核電停機後，竟與已滿約的麥寮電廠續約，繼續燒煤補電，更讓高雄興達三、四號燃煤機組悄悄重啟，連高雄市長陳其邁都表示早已駁回操作許可，顯示中央能源政策完全失控。

張啓楷引用台中市政府統計數據指出，5月17日「非核家園」啟動前後，中部火力發電多燒了1.4萬噸煤，污染不僅影響台中，從苗栗南下至高雄全區受害。呼籲朝野加強合作，今年會再推動削減燃煤預算至少100億元，減少100萬噸以上燃煤排放，真正為減煤與空污控管努力。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，雖然台電在空氣品質改善方面的努力值得肯定，但現行能源結構下，核能退場後的電力缺口仍主要由火力發電填補，導致空污問題再度加劇。如果多了核能，那是加分，但現在少了核能，用火力硬補上來，就是減分，甚至是扣分。

楊家法說，現行能源政策邏輯混亂，原本應可用天然氣機組，因為被其他綠電塞住無法併網，迫使是污染更重的燃煤機組上場，甚至打著「備用」的名義去引用「緊急備用」霸王條款，完全不用管操作許可，更背離政府所宣示的「非核減煤」目標。

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