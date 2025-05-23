亞太菁英協會民調：56.4％支持查處唱和中共的台灣藝人

陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人，根據中華亞太菁英交流協會最新出爐的民調，高達56.4％的民眾支持，不支持者僅33％。（中華亞太菁英交流協會提供）

2025/05/23 14:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人，根據中華亞太菁英交流協會最新出爐的民調，高達56.4％的民眾支持，不支持者僅33％。此外，也有51.5％支持政府近期加強清查對擁有中國戶籍或居留身分的台灣人，顯示民眾對政府「硬起來」反制中共統戰滲透，推動健康有序的兩岸互動的作為認同。

中華亞太菁英交流協會指出，儘管在賴總統就職週年演說中，未如外界預期針對兩岸問題有所著墨，但上任以來的兩岸政策論述與作為，無論是近期引起討論的「公司併購說」，或是面對中國統戰滲透的堅定反制作為，都備受國際社會及國內輿情高度關注。

請繼續往下閱讀...

對於賴清德總統在520就職週年談話中宣布，指示國安團隊規劃向各在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，22.7%「非常支持」、38.8%「還算支持」、9.1%「不太支持」、6.9%「非常不支持」，不過，也有22.5%「未表態」。

針對賴總統近日的「併購說」，賴總統主張「中國若想『併購』台灣，應先提出條件，不能說『你一定就是要變成我的一部份』」，20.9%「非常支持」、25.7%「還算支持」、17.9%「不太支持」、24.7%「非常不支持」，不過，也有10.8%「未表態」。

根據民調，對賴總統過去一年間處理兩岸關係的表現，有46.4%的受訪民眾表示滿意，但也有44.9%的民眾表示不滿意。中華亞太菁英交流協會指出，這種情形顯示，面對中共對台不斷升高的壓力，兩岸政策的共識凝聚將會是政府接下來要面對的重要課題。

中華亞太菁英交流協會是在5月20日至22日，針對兩岸關係議題進行全市話訪問20歲以上的民眾，有效樣本1012份，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法