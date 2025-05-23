才認比喻不恰當 翁曉玲下一秒再喊：川普最愛麥當勞

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/05/23 13:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前針對總統府提出的解凍報告指出，總統府聘請的廚師費用遭凍結，總統府憲兵三餐膳食之後恐斷炊一事，國民黨立委翁曉玲竟脫口稱阿兵哥可以叫麥當勞外送，讓大批網友聽了相當傻眼。今日她表示，或許自己的比喻不恰當，「可是大家不要忘記喔，川普總統只要到國外，他最愛吃的就是麥當勞。」

立法院司法及法制委員會21日處理總統府、國安會114年度預算解凍案。針對總統府副秘書長何志偉說，預算案不解凍的話，府方憲兵在5月後恐怕沒飯吃。翁曉玲質詢時表示：「就算今天沒有廚師煮飯給阿兵哥吃，還是可以對外買水餃、買便當、買麥當勞吧！不會讓阿兵哥餓到肚子嘛對不對！」她還說：「真正讓他們餓肚子是你們，沒聘到廚師還是可以買外賣。現在是什麼時代，一定要會煮飯嗎？阿兵哥的伙食一定要有廚師會煮飯嗎？」

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翁的質詢內容流出後，受到不少網友批評表示：「叫外食到時候吃出問題要算誰的？」、「現代的『何不食肉糜』」、「昔有晉惠帝，今有翁曉玲」。

綜合媒體報導，翁曉玲今（23）日受訪時表示，或許自己的比喻不恰當，「可是大家不要忘記喔，川普總統只要到國外，他最愛吃的就是麥當勞。」她說，所以麥當勞有沒有安全衛生問題？若食安單位認為有問題可以去查，那一般人吃就不會嗎？不要模糊焦點。

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