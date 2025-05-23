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    首頁　>　政治

    陳亭妃成立鐵馬隊集氣台南37區 拚全國大罷免成功

    立委陳亭妃今天宣布「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」正式成軍。（陳亭妃提供）

    立委陳亭妃今天宣布「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」正式成軍。（陳亭妃提供）

    2025/05/23 13:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕立委陳亭妃今宣布「顧台灣．護民主 妃妃鐵馬隊」正式成軍，首要任務就是在端午3天連假匯集「民主拼圖」為台灣祈福；緊接著，前進各罷免國民黨立委的選區帶動同意罷免力量，將台南37區的民主力量往中、北部推進，讓大罷免大成功。

    陳亭妃表示，這次的「顧台灣護民主鐵馬行」是延續過去幾次針對國家重大事件而發起過的鐵馬經驗，包含2021年為宣導「四大公投不同意」的「騎動公投宣傳」以及為同年舉辦的立法委員補選暨罷免選舉聲援黨內同志的「台灣正青鐵馬前行．守護國家民主同騎」等，皆充分展現「南票北補、南氣北補」的力量，因此陳亭妃期許藉由此次鐵馬行動應援各區罷免藍委的在地力量。

    針對本次活動的構思，陳亭妃開門見山指出「台南是民主聖地」，特別過去曾是總統賴清德的「政治故鄉」，去年總統大選更是在台南市拿下全國投票率之冠，因此希望能匯集台南37區的「民主力量」變成「民主拼圖」，除了是集氣，也為台灣祈福，希望促使罷免藍委的投票可以醞釀成「顧台灣護民主」的社會運動。

    鐵馬隊將於端午節3天假期（5月30日至6月1日）到37區，陳亭妃特別強調，台南不僅是「民主聖地」，更是「眾神之都」，因此「妃妃顧台灣．護民主鐵馬隊」除了將每一區的民主力量匯集成為一塊塊最有力量的「民主拼圖」，同時也在各區所經宮廟祈求國泰民安、風調雨順，為台灣祈福。

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