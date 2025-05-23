揭露藍白刪預算又喊撥預算 郭昱晴：神也藍白、鬼也藍白

民進黨團在立院議場地板張貼海報，反諷在野黨抨擊行政院統刪中央補助地方款預算25%的爭議。（記者田裕華攝）

2025/05/23 14:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因今年度中央政府總預算遭藍白聯手亂砍，最後要求行政院自砍不足的預算，行政院最後決定統刪中央給地方的一般性補助款約25%，各縣市政府宣稱受到嚴重衝擊，要刪除社福、教育和建設經費，引發討論。對此民進黨立委郭昱晴表示，她要問藍白立委，你們有沒有勇氣站出來說：哪一筆教育預算可以不要？哪一項基礎建設該喊停？哪一項科技計畫可以放棄？

郭昱晴在臉書PO文表示，對今年中央政府總預算被大刪，她要用最清楚的方式，讓大家了解事情真相，第一，藍白聯手亂砍預算！立法院三讀通過預算時，國民黨與民眾黨聯手，一口氣刪掉整整2,076億元！創下歷史新高；第二，更離譜的是，他們不負責任地把刪預算的工作丟給行政院！當中有636億元，完全沒有具體刪減項目，也沒有說從哪裡砍，就一句「#行政院自己想辦法」，這不是問政，這是甩鍋；這不是監督，這是脫責！

請繼續往下閱讀...

郭昱晴指出，第三，政府預算不是想砍就砍，很多都是依法不可刪的，像是法律義務支出高達1兆5620億元，包括人事費、教育補助、社會保險、債務償還等，依法必須支付，根本動不得。國防預算2883億元，攸關國家安全，不能輕舉妄動、公共建設2509億元，鐵路立體化、水患整治，民生所需、科技發展1,396億元，支撐台灣AI、淨零碳排、太空科技，關係國家競爭力。

郭昱晴續指，第四，藍白早就大砍行政機關的日常運作經費，部會的專案與基本行政支出，已被砍了1127億元，減幅超過18%，根本沒空間再削；第五，藍白刪預算的結果，是全體人民在承受後果，不是他們自己受傷，是基層建設停擺、偏鄉資源縮水、地方財政緊縮。

郭昱晴直言，她要問藍白立委：「你們有沒有勇氣站出來說：哪一筆教育預算可以不要？哪一項基礎建設該喊停？哪一項科技計畫可以放棄？」如果說不出來，那你們就不該用這種不負責任的「統刪」，來玩弄國家預算！我們支持監督，但監督要有肩膀、有專業、有誠信，而不是把台灣的預算，當作你們政黨政治操作的舞台！現在才意識到影響到育兒津貼，救命錢⋯⋯藍白你們真好意思嗎？

民進黨籍立委郭昱晴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法