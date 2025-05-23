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    批藍白3大離譜造謠 沈伯洋：連立法委員資格都沒有

    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    2025/05/23 14:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕因今年度中央政府總預算遭藍白聯手亂砍，最後要求行政院自砍不足的預算，行政院最後決定統刪中央給地方的一般性補助款約25%，各縣市政府宣稱受到嚴重衝擊，要刪除社福、教育和建設經費，引發討論，民進黨立委沈伯洋點出藍白三大離譜造謠言論。

    沈伯洋稍早在臉書PO文表示，國民黨今天在立院開始指控是賴清德、卓榮泰砍了地方預算？造謠已經是藍白常態了，但現在真的是造謠到連立法委員資格都沒有，全台灣都知道，國民黨和民眾黨聯手刪掉大量預算，甚至還砍到自己數額都算不清楚，最後把統刪額度丟給行政院說「你自己決定要砍哪裡」。

    沈伯洋指出，國民黨明明知道自己砍預算會影響地方，於是在財劃法塞了一個第30條修正，想要「保障地方資源」。但笑話是：財劃法是今年3月才生效，根本不適用2024編列和今年1月通過的預算，想補破網結果補在牆上，作為立法委員，藍白去年搞錯法律施行時間就至少兩三次，然後到現在還是一樣。真的有夠扯。

    沈伯洋直言，藍白造謠預算史上最高，黃國昌上台跟著傅崐萁一起喊「史上最高預算」。講過多少次了，每年的預算都是史上最高，然後剛剛民眾黨上台高喊「地方包圍中央」，這群人真的瘋了。

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