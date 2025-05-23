地方政府怨刪補助款 卓榮泰：去年8月就發文「依預算審議」做調整

行政院長卓榮泰表示，去年八月就發文提醒各縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整。（記者方賓照攝）

2025/05/23 12:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕因今年度中央政府總預算遭藍白聯手亂砍，最後要求行政院自砍不足的預算，行政院最後決定統刪中央給地方的一般性補助款約25%，各縣市政府宣稱受到嚴重衝擊，要刪除社福、教育和建設經費。行政院長卓榮泰今天（23日）表示，去年八月就發文提醒各縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整。

卓榮泰今天上午出席台北國際觀光博覽會，會前受訪時被問及各縣市政府質疑刪地方補助款沒有依法行政，他表示，立法院在審查今年度的中央政府總預算時，代表各縣市的立委大幅刪減中央政府總預算，現在又透過地方政府首長稱不放棄任何中央補助款，「這是要將中央財政一而再、再而三地剝好幾層皮」。

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卓榮泰表示，中央政府不會無中生有，必須要在最困難的狀況下做調整。他指出，過去幾年來中央大力補助地方政府，讓地方政府的財政改善，以113年度為例，地方政府財政歲計盈餘有708億元之多，可見地方財政有逐年改善。

卓榮泰表示，去年8月30日，主計總處發文給所有地方政府，清楚地表示，依照一般性補助款地執行應注意事項會照如同今年度預算審議的結果，如果有所調整地時候，就必須請地方政府了解，中央政府會對一般性補助款的審議結果有所調整，這些注意事項早已通知各地方政府。

卓榮泰指出，如果地方政府有不足的部分，還有各地自己的稅金盈餘來因應，若再有不足，可以舉借債務因應，「且若按照新的財政收支標準法，明年地方政府會拿走3753億元，那更有能力把今年的舉借債務弭平償還了」。

卓榮泰也強調，地方政府不會發生任何困難、更不會像它們宣稱的要刪除社會福利、基本設施、教育經費等，完全不是這樣。他指出，但是若之後釋憲後得到調整，且中央政府總預算可以有所回應的時候，這部分就可以討論，但在釋憲沒有決議前，中央政府只能在最困難的財政時刻，請地方政府共同分擔。

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