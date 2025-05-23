幽靈連署新北藍營多人被約談 黃志雄電話忙線、陳偉杰批辦藍不辦綠

新北檢調偵辦罷免新北市民進黨立委案的幽靈連署案，陸續搜索多個區黨部。圖為先前曾遭搜索的板橋區黨部。（資料照）

2025/05/23 13:05

〔記者黃子暘／新北報導〕新北檢調偵辦罷免新北市民進黨立委案的幽靈連署案，昨日約談包含各區黨部的現任或前任執行長在內的10人，記者昨、今（23）日多次致電國民黨新北市黨部主委黃志雄尋求回應，但電話一直忙線，未能接通。國民黨新北市議員、「新藍圖連線」召集人陳偉杰受訪表示，基層普遍質疑檢調小案重辦、辦藍不辦綠的做法。

陳偉杰表示，如今要務是保障黨工權益，黨部責無旁貸已提供應有的法律協助，後續也要捍衛黨工基本人權與程序正義。

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陳偉杰說，檢調對於在野黨面臨高調搜索、聲押，卻對綠營弊案進展遲緩，辦案標準明顯失衡，已讓司法公信力蕩然無存，尤其新北黨部書記長陳貞容至今已遭羈押達23日，外界合理懷疑是否有「押人取供」之嫌，檢調單位應該說明法理依據與必要性。

陳偉杰也批評，執政黨說要團結，一方面卻仍對在野黨搜索聲押，蠻橫手段令人質疑真正意圖，這種「選擇性辦案」不僅損害民主體制，更侵蝕人民對司法的信任，讓民眾認定司法成為特定政黨打擊異己的工具。

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