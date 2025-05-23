韓媒爆美國將以國土防禦水準保衛台灣 顏擇雅分析背後目的

駐韓美軍示意圖。左為駐韓美軍司令布倫森，右為南韓參謀長聯席會議主席金明洙。（歐新社）

2025/05/23 15:36

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國《中央日報》一名記者昨撰文爆料，美國國防部預計8月發布新的戰略指導，從戰略模糊轉為明確承諾以相當於國土防禦的水平保衛台灣。美國《華爾街日報》當地時間22日則引述消息人士報導，川普政府正考慮撤回4500名駐韓美軍（USFK）。作家顏擇雅指出，可能是美方需要向韓方解釋為何美軍要調走，給了這理由。

顏擇雅今日在臉書PO文表示，她認為所謂「國土防衛水準」，在新指導沒正式披露之前是不可能確定真假的。韓方洩露，搞不好就是故意要北京生氣，去找川普理論。但美國不只不打算棄台，還打算加強保台，這點應該是確定的。

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顏擇雅認為，藍營這兩年一直操作美國棄台論，相當不智。台灣離美國那麼遠，美國棄台的可能性當然不是零，這是很好理解的。所以她也再三強調，美國抗中是確定的，但美國的抗中並不見得保台。但是，到底是哪種情況會讓美國不想保台呢？

顏擇雅指出，一是台灣本身都不再想保台，投降沒關係。二是台灣挑釁中國太過，讓華府深刻懷疑台灣已不可保。第二狀況在賴總統上任一年，是沒跡象的。北京雖然對他侮辱有加，但她真不覺得賴有在挑釁北京。「境外敵對勢力」和十七點，只算是台灣對於共軍步步進逼的消極回應，是不得不然。今總統就算是李登輝，也非如此做不可。下面的官員不管是章孝嚴還是連戰，只要還想為李登輝做事，也非為十七點辯護不可。這兩人當年不都為兩國論辯護過嗎？

顏擇雅說，至於第一狀況，藍營近一年就真的好努力想把它變成真了。凍刪國防預算，操作疑美論，不就想讓美國不想疑台都不行，到頭來只能棄台？這種如意算盤，在台灣可說是「司馬昭之心人盡皆知」，這是為何這次大罷免風起雲湧，許多參與者還來自藍營基層。

最後，顏擇雅表示，雖然美國抗中不見得保台，但是台灣還是可以做很多事，讓美國相信抗中當然必須保台。「所以我呼籲大家，大罷免一定要成功。」

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