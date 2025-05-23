藍白丟包「反戒嚴」、「移轉投票」公投！吳思瑤：作賊心虛鬧笑話

民進黨團幹事長吳思瑤直言，藍白之所以丟包反戒嚴及移轉投票公投案，正是自知毫無正當性，因此作賊心虛、鬧笑話。（記者陳政宇攝）

2025/05/23 13:02

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團及民眾黨團分別拋出「反戒嚴」、「移轉投票」公投提案，但未及在法定最後送件日前表決通過，故今（23）日立法院會暫不處理。對此，民進黨團幹事長吳思瑤直言，藍白之所以丟包這2項公投案，正是自知毫無正當性，因此作賊心虛、鬧笑話。

國民黨團今說明，在民進黨的議事杯葛下，國民黨及民眾黨兩黨團共同努力下仍然通過了國民黨團的「反廢死公投」，以及民眾黨團的「核電延役公投」，預定將在8月23日投票；雖然「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」提案趕不上今年的公投，仍會透過國會把關。

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對此，吳思瑤受訪反駁說，國民黨和民眾黨做為國會多數，想要通過的議案，哪一個不是強渡關山、哪一個不會通過？正因為藍白已拿到兩個他們要的公投案，故各自丟包一個，與民進黨團完全無關。

吳思瑤說，在野黨顯然知道反戒嚴公投毫無社會正當性，特別是國民黨做為台灣戒嚴第一品牌，若繼續強推此案，只是鬧出自己的笑話。經過一番政治盤算、機關算盡後，日前變更議程，讓民眾黨團排在後面的核三延役公投插隊表決，將原有的四項公投提案濃縮為兩項案。

吳思瑤強調，這證明藍白當初的提案粗製濫造、語焉不詳，不敢接受全民的檢驗；民進黨團始終反對，這種為救罷免而提出的假議題和詐騙公投，將憲法的公投權利作為政治操弄手段。

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