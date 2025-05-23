質詢文化路夜市攤販違規 嘉市議員蔡坤叡接威脅電話、質疑有人帶風向

嘉義市議員蔡坤叡認為接威脅電話是被人帶風向。（記者王善嬿攝）

2025/05/23 12:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員蔡坤叡今在市議會質詢表示，日前質詢文化路夜市部分攤販提早在下午2、3點違規擺攤，22日就接獲威脅電話，他重申做對的事情，無懼不理性民眾威脅，質疑背後有人刻意帶風向，希望市府建設處釐清了解。

蔡坤叡今表示，20日他質詢建設處，文化路夜市車輛管制時間是平日晚上7到11點，連假及週末是晚上6到11點，攤販可提早在下午5點開始擺攤，然而有些攤商提早在下午2、3點設攤，影響周邊交通，是希望建設處做好攤販管理與規範。

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然而昨天下午在約2小時內，接到10多通電話，質疑他不讓攤販在文化路設攤，他透過議會公開聲明，不是阻止攤販設攤，是為了用路人權益與維護公眾安全，質詢市府要規範、避免攤販在非規定的擺攤時間設攤，攤販卻誤以為是他不讓攤販在文化路擺攤。

蔡坤叡表示，部分攤販在電話中，不理性的說出包括「你若沒有處理好，我整組人來包圍你的服務處」等字眼，他認為已威脅到他人身安全。

蔡坤叡說，致電的攤販可能只是說氣話，尚未報警，背後誰帶風向，也請市府主管機關去釐清了解。

市府建設處長田長沛說，文化路設攤時間是每天下午5點到隔天早上6點，如果提前設攤都會派員勸導，且提早下午2、3點設攤，已涉及違反道路交通管理處罰條例，將會同警方取締。

針對蔡坤叡質疑被人帶風向，田長沛說，議員是基於監督職責也是為民服務，文化路夜市需大家共同遵守道安及相關秩序，如有人在轉達議員要求加強管理，而造成攤販誤會，會再加強說明。嘉義市是民主聖地，正常管道意見的表達都應被尊重，但絕對不可用脅迫的方式為之，這也不會被民主聖地嘉義市民接受。

市府建設處長田長沛說明應是誤會。（記者王善嬿攝）

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