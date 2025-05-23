砲打北市朱門酒肉臭 黃偉哲：拿奢華來跟我們炫富

針對地方一般性補助款，台南市長黃偉哲批評台北朱門酒肉臭，南部路有凍死骨，認為不應齊頭式刪減。 （記者蔡文居攝）

2025/05/23 13:12

〔記者蔡文居／台南報導〕今年中央總預算遭立法院刪減900多億，行政院調節後，地方一般性補助款以各縣市統一刪減27.3％來因應，台南市刪減逾51億元。台南市長黃偉哲今天在議會答詢時，指台北市總預算有2000多億，台南市只有1000多億，約為台南市2倍，批評「北都朱門酒肉臭，南部卻是路有凍死骨」，台北市那麼有錢應該多刪一點，不應齊頭式刪減。

國民黨市議員王家貞今天總質詢，針對財政收支劃分法、地方一般性補助款統刪27.3％等議題，與黃偉哲唇槍舌劍。針對地方一般性補助款遭刪50多億元，黃偉哲對此感到不平。

請繼續往下閱讀...

總質詢後，黃偉哲受訪表示，以台北市為例，台北市的人口是台南的1.5倍，台北市總預算今年2024億，幾乎是台南的2倍，而且台北市的基礎設施，捷運、鐵路地下化這些都已經完善了，但是他們刪了30幾億就哇哇叫，台南卻刪了50幾億元。

黃偉哲說，台北市光是端午節、重陽敬老金要加碼到3000元，就要多花9000多萬元，「根本就是這個錢拿去不知道怎麼使用，朱門酒肉臭，但是很多中南部的地方卻是路有凍死骨」、「台北市拿他們的奢華來跟我們炫富」，我們覺得很奇怪。

他批評說，財政收支劃分法台北市拿了416億，台南市才163億，而更諷刺的，花蓮縣人口只有31.5萬人，結果拿了161億，只比台南市少2億。台南分配拿得少，一般性補助款又被砍得多，讓人見證了南北、東西失衡，離島、本島失衡，這是最明顯的例子，對南部人非常不公平。

南市市議員王家貞總質詢，針對財政收支劃分法、地方一般性補助款統刪等議題，與市長黃偉哲唇槍舌劍。（記者蔡文居翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法